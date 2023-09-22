網美系秋蟹上菜！人氣粵菜「玖尹」推出11道秋季蟹蟳料理，期間限定點二道以上活蟹再享全桌88折優惠。
打造出網美最喜歡、最有人氣的新派粵菜料理「玖尹」，為了搶攻網美系秋蟹必吃菜單，特別推出全新11道秋季蟹蟳料理，包含融合歐陸料理手法的冷菜「蟹黃慕斯千層棒」吃一口就讓人忘不了，還有注入江浙經典元素的「陳年花雕浸熟紅蟳」、「禿油蟹黃紅蟳撈飯」，不只是好吃、更好拍。同時，即日起至10/12點二道(含)以上活蟹料理，即享全桌88折優惠。
推薦閱讀：秋蟹吃到飽！遠東Café吃到飽推出「海陸盛宴」秋蟹、澳洲和牛、牛肉漢堡吃到飽，搶攻秋季吃到飽必吃清單。
在這一次11道秋蟹料理之中，主廚最推薦且不能錯過的就是「老鴨當歸紅蟳金湯」，以港式金湯佛跳牆湯底為基底，取老母雞、老鴨、豬皮、赤肉、雞腳、紅蘿蔔、陳皮等，慢火熬煮五小時而成，金黃湯底膠質豐潤。並且，主廚還特別加入老鴨、當歸等活血補氣食材，並結合台灣螃蟹薑母鴨概念，同鮮活紅蟳烹煮，與老鴨豐富油脂融合，為濃醇湯底增添甘鮮，紅蟳肉質鮮甜膏黃濃鮮、鴨肉軟嫩紮實，吃一口就停不下來。
此外，還有讓飯控一定會愛的「禿油蟹黃紅蟳撈飯」，禿黃油的「禿」為蘇州方言「特有」之意，取公蟹蟹膏與母蟹蟹黃以豬油炒製成濃鮮金燦的蟹油，匯集螃蟹精華鮮味。主廚提煉禿黃油，再融合福建悶飯與廣式煲仔飯概念，使用台梗16號白米烹煮，再拌入豬油香炒之花菇及五花肉於砂鍋中煮至底層形成鍋巴，淋鋪禿黃油、紅蟳上桌，乾爽分明的米粒拌以鹹鮮濃郁禿油蟹黃，極致美味一口入魂。
辣辣控不能錯過的「獅城辣椒蟹 」此道辣椒蟹係由成長於新加坡的名廚鄺啟明指導之招牌料理，充滿道地新加坡風味。融合小米辣、美人椒、辣椒醬、馬拉盞不同層次的辣香鹹鮮，艷紅色澤誘人食指大動，厚實蟹肉沾佐辣椒醬汁入口，滋味鮮辣噴香，金黃酥香的小饅頭替代銀絲卷，精緻美味減少負擔。
而在創意料理方面，首推「蟹黃慕斯千層棒」取用蟹黃自製慕斯，與豆奶奶酪、水麻糬堆疊出滑順、綿密、Q柔三重口感，搭配以水果玉米、台灣米、小米熬煮成之玉米冷湯，酥脆肉桂千層棒沾取鮮濃蟹黃慕斯、清甜濃郁玉米冷湯、細緻蟹肉，日本黑糖加入老薑熬製的糖漿暖潤提香，吃一口、就能感受秋意的到來。
玖尹11道秋季蟹蟳料理
活動期間：即日起至10/12
活動內容：點二道(含)以上活蟹料理，即享全桌88折優惠。
蟹蟳菜單：
老鴨當歸紅蟳金湯 1588元
泰皇咖哩紅蟳 1588元
禿油蟹黃紅蟳撈飯 1588元
陳年花雕浸熟紅蟳 1588元
馬蜂橙普洱炒沙公 2588元
日本牡蠣豆醬焗沙公 2588元
獅城辣椒蟹 2588元
啤酒蒜蓉沙公 2588元
蟹黃慕斯千層棒 628元
蟹黃蛋白鮮蝦餃(三件) 328元
芝士蟹粉燒餅(三件) 328元
電話：02-2508-2700
地址：台北市伊通街39號
文章目錄
編輯 李維唐最新文章
- 台北約會牛排再加1！AJ grill牛排館插旗大安區信義後巷，打造自在隨性Casual dining用餐氛圍、品嚐18天乾式熟成美式牛排。
- 老爺牛肉麵來了！台北老爺推出「老爺牛肉麵冷凍調理包」一人在家吃也可以很滿足，上市優惠買五送一。
- 台中海鮮控吃一波！新天地海鮮餐廳推出「嗆秋」海鮮桶，中秋限定外帶豪華海鮮、免烤免等新鮮吃。
- 秋蟹吃到飽！遠東Café吃到飽推出「海陸盛宴」秋蟹、澳洲和牛、牛肉漢堡吃到飽，搶攻秋季吃到飽必吃清單。