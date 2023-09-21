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秋蟹吃到飽！遠東Café吃到飽推出「海陸盛宴」秋蟹、澳洲和牛、牛肉漢堡吃到飽，搶攻秋季吃到飽必吃清單。

2023-09-21 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：台北遠東香格里拉 遠東Café自助餐廳 人氣：947
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編輯 李維唐

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來了、來了，又到要吃秋蟹的日子，超人氣吃到飽餐廳遠東Café吃到飽，為了提供老饕們最多種類的秋蟹吃到飽，特別由新上任主廚林光輝與團隊打造出令人食指大動的「海陸盛宴」，除了有和牛吃到飽之外，還有各式秋蟹料理、迷你龍蝦蟹沙拉牛肉漢堡、清蒸藍蟹、什錦海鮮，搶攻秋季吃到飽必吃清單。

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必吃餐單之一炭烤牛排，主廚嚴選澳洲和牛胸靠腹部的軟嫩部位，將重達5公斤的牛肉以145到165度低溫慢烤2-3小時，簡單灑上鹽和胡椒調味，接著靜置50度的恆溫箱中一小時，慢慢熟成後由外而內鎖住肉汁，再將法式芥末醬抹至其上，逆紋切開，立見淡粉色細嫩鮮美的肉質，絕對是肉肉控的必吃菜單。


同時，主廚表示清蒸最能呈現海鮮新鮮度與鮮甜肉質的料理手法，所以嚴選台灣東北漁港新鮮直送的各式當現流海鮮，蒸點區一口氣推出三款精選秋蟹，包含藍蟹、三點蟹、牛蹄蟹等。還有多種海鮮像是小鮑魚、透抽、大白蝦等新鮮海味，以簡單清蒸方式鎖住海鮮Ｑ彈肉質，主廚精確掌握蒸煮時間，讓蟹肉保持鮮嫩彈牙的口感，並以蔥、薑、米酒提味，完美展現食材的鮮度與自然美味。


而在在鐵板區現煎現做的迷你漢堡，外形小巧可愛教人捨不得吃。將油花均勻的澳洲和牛牛胸肉，以黃金比例混和絞製成多汁Q彈的和牛漢堡排，再搭配師傅特製的龍蝦蟹肉沙拉醬，一絲絲龍蝦肉與蟹肉融入滑順的沙拉醬中，裡面還加上些許蝦卵增添口感，主廚特別將麵包用鐵板先烘熱再夾入滿滿海陸餡料，香酥麵包搭配鮮美多汁的內餡，教人直呼過癮。




 

 

台北遠東香格里拉 遠東Café自助餐廳

地址：台北市敦化南路二段201號
電話：02-2378-8888

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#秋蟹
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秋蟹 吃到飽 遠東cafe
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