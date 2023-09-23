頤宮秋蟹來了！米其林三星頤宮「饕蟹迎秋」6道蟳蟹料理限時開吃，主廚推薦招牌「油鹽焗處女蟳」拿手菜單。
頂級吃蟹老饕們等不及了！蟬聯六年米其林三星「頤宮」中餐廳終於推出季節限定「蟳蟹料理」，為了讓老饕們可以秋季品嚐到時令蟳蟹、又要同時能品嚐到最美味的料理，又要有最頂級的服務，米其林三星頤宮即日起至11/30推出6道季節限定蟳蟹料理，搶攻老饕們的秋蟹必吃清單。
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這一次「頤宮」中餐廳推出的6道季節限定蟳蟹料理之中，全新必吃「沙母粉絲煲」，主廚選用擁有濃郁蟹黃及蟹膏的沙母，入鍋油炸，隨後放入高湯中悶煮，並將粉絲置於充滿蟹汁精華及新鮮美味的高湯中，粉絲吸滿美蟹精華鮮味，呈現Q彈美妙的口感，每一口都讓人陶醉其中。最後，再搭配香軟細膩的蟹黃，口口充滿濃郁的滋味，讓舌尖沉浸在幸福的味覺之中。
再來就是包含蟹膏豐腴「油鹽焗處女蟳」，主廚特別加入香氣獨特的丁香、八角滲入蟹肉之中，尾韻帶著馨香，享受蟹膏的油潤鮮美。此外，加拿大重量級黃金蟹「花雕酒蛋蒸黃金蟹」，蛋白與牛奶融合增加滑順口感，再以陳年花雕酒蒸蟹，並加入香醇雞高湯、蛋黃拌勻，入口帶有溫潤沁人酒香。
同時，還有廣式道地名菜「避風塘炒沙公」，使用蒜酥、乾辣椒及獨家特製XO醬爆炒，鮮甜厚實蟹肉與沾滿辛辣鹹香的外殼完美融合，極為過癮。以及行家熟客必點的招牌功夫菜「沙母炒糯米飯」，以玉米全雞熬煮的鮮美雞高湯蒸煮，噴香米飯沾裹滿滿香濃的蟹黃，其口感細緻甜美。最後，就是正宗粵式經典手法烹製「薑蔥焗沙母」，以大火爆香薑與蔥，拌炒著蟹黃豐腴的沙母入味，注入香醇的雞高原湯，讓滋味更上層樓。
頤宮中餐廳 秋蟹料理
期間限定：即日起-11/30
限定料理：沙母粉絲煲、油鹽焗處女蟳、花雕酒蛋蒸黃金蟹、避風塘炒沙公、沙母炒糯米飯、薑蔥焗沙母。
活動說明：「沙公」、「沙母」、「處女蟳」需提前3天預訂，「黃金蟹」則需提前7天預訂。
頤宮中餐廳
地址：台北市大同區承德路一段3號17樓
專線：02-2181-9985、02-2181-9986
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