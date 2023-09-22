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新板人的秋蟹！望月樓推出「一蟹知秋」季節限定秋蟹料理，選用台北在地「萬里蟹、沙公」，挑戰新北人必吃秋蟹清單。

2023-09-22 文字：編輯 李維唐 圖片：望月樓 人氣：964
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編輯 李維唐

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不能再錯過了，新北必吃秋蟹菜單搶先看。板橋望月樓推出「一蟹知秋」季節限定新菜單，將從10月2日開賣到11月30日，除了有必吃超人氣新北萬里蟹之外，這一次還有體型壯碩的大沙公。不是萬里蟹的細緻鮮甜，還是沙公的肉實飽滿，都要讓老饕們吃過就忘不了。

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望月樓「一蟹知秋」季節限定秋蟹料理

這一次「一蟹知秋」季節限定新菜單，黃咖哩三點蟹靈感來自香港膾炙人口的街頭小吃─咖哩魚蛋，只是主廚把魚蛋換成三點蟹，味道更加鮮美。主廚的咖哩醬汁要先用泰國黃咖哩醬和印度咖哩粉炒勻，再加上堪比靈魂的椰漿，以及一定要加夠加足的三花奶水，才是香滑帶甜、辣度溫和的標準港式咖哩；以此較為稀身的咖哩醬汁入鍋，加入炸過切塊的三點蟹和各色時蔬燴煮入味。佳餚入口，螃蟹的鮮美伴隨飄散著椰香的微辣咖哩，馥郁芬芳，香濃惹味。
望月樓「一蟹知秋」季節限定秋蟹料理

此外，還有，新奇士橙蒸花蟹，蘇主廚以萬里蟹中最大、肉最飽滿鮮甜的花蟹入菜，而且嚴選每隻必須達到400至450公克的標準。先將螃蟹斬塊，然後以混合了香吉士(港稱新吉士)新鮮果肉、蒜末、白醋和鹽、糖的橙汁，調拌均勻，攤平在舖了橙片的盤中蒸熟，上桌前再淋些自煉的干蔥雞油，微酸的橙肉既可避腥，也吊出蟹肉的鮮甜，呈盤大氣，風味清雅秀麗。
望月樓「一蟹知秋」季節限定秋蟹料理

還有，金湯雪蛤蟹肉豆苗吃得到豪邁大氣的整隻螃蟹，也能享受手工鮮拆石蟳或三點蟹肉的滿口奢華。這道便是手工菜代表，花了八小時熬濃的老母雞湯，加入南瓜泥變身為金湯；萬里蟹蒸熟拆出蟹肉，用上湯與發好的雪蛤、蛋白，勾芡做成誘人垂涎的料頭；最後以幼嫩豆苗加雞油快炒，再用米酒、薑汁和二湯賦味，擠去水分盛入加了金湯的圓盤裏，淋上料多味美的雪蛤蟹肉，清鮮爽口，色味皆美。
望月樓「一蟹知秋」季節限定秋蟹料理
 

望月樓

地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48樓(板橋大遠百旁)
官網：www.mega50.com.tw
 

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