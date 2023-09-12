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礁溪晶泉丰旅一泊二食！搶攻秋季吃蟹泡湯商機，礁溪晶泉丰旅推「雪見奶油燒沙公蟹宴」一泊二食專案3,600元起。

2023-09-12 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：礁溪晶泉丰旅 人氣：519
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編輯 李維唐

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礁溪怎麼玩、怎麼住、怎麼吃，礁溪晶泉丰旅幫你一次解決。看準入秋時機，泡湯、吃蟹將成為最熱門的旅遊新話題。礁溪晶泉丰旅即日起至2023年11月30日推出「雪見沙公奶油燒鍋物」一泊二食住房專案，入住就有美味的沙公豐美鍋物，同時還可以隔日早餐及官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。

推薦閱讀：羅東人笑你只吃夜市！宜蘭11間隱藏版「羅東排隊小吃」全蒐羅，爽度爆表「炸蛋魯肉飯」、老饕激推「香辣乾拌麵」，在地人都搶著排隊吃爆。



由三燔礁溪主廚楊士賢規劃的「雪見沙公奶油燒鍋物套餐」，嚴選9至11月蟹肉最為肥美的進口鮮活沙公，並以日本北海道最夯奶油燒鍋方式進行料理。首先是將奶油與洋蔥拌炒，再加入高湯、時蔬以及主角沙公一同滾煮，讓蟹肉結合奶油香氣，最後再將富有高膳食纖維及植物性蛋白的日本長芋完美融入，展現日本道地傳統美味。搭配日本和牛紐約客、美國頂級去骨牛小排及西班牙伊比利豬等四種海陸頂級肉品，組合成令人垂涎三尺的秋季饗宴。


同時，礁溪晶泉丰旅持續與在地共好，優先食材零里程，楊士賢主廚在套餐中選用許多在地食材，前菜「桔香葡萄蝦」使用宜蘭在地龜山島海域葡萄蝦，因蝦膏呈現深紫色而得名，由於生長環境附近有頻繁的海底火山活動，且長年處於低溫且高壓，讓葡萄蝦肉質變得非常Q彈鮮甜。鍋物的沾醬則結合宜蘭在地盛產的金桔製作成金桔油醋，爽口開胃。


最後，鍋物料理壓軸的雜炊「蟹黃秋菇小米粥」，是採用葛瑪蘭族特色主食--小米，小米富有蛋白質且纖維含量高，搭配同樣具有低脂肪、高蛋白質的秋天產物柳松菇，以及起鍋前點綴的蟹膏及蟹肉，完成一鍋滋味鮮香、口感滑順的粥品。

 

 

礁溪晶泉丰旅

地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號 
訂房專線：02-7735-5005
官網：www.silksspring.com
 

 

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宜蘭旅宿 宜蘭景點 一泊二食
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