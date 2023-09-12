礁溪晶泉丰旅一泊二食！搶攻秋季吃蟹泡湯商機，礁溪晶泉丰旅推「雪見奶油燒沙公蟹宴」一泊二食專案3,600元起。
礁溪怎麼玩、怎麼住、怎麼吃，礁溪晶泉丰旅幫你一次解決。看準入秋時機，泡湯、吃蟹將成為最熱門的旅遊新話題。礁溪晶泉丰旅即日起至2023年11月30日推出「雪見沙公奶油燒鍋物」一泊二食住房專案，入住就有美味的沙公豐美鍋物，同時還可以隔日早餐及官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。
推薦閱讀：羅東人笑你只吃夜市！宜蘭11間隱藏版「羅東排隊小吃」全蒐羅，爽度爆表「炸蛋魯肉飯」、老饕激推「香辣乾拌麵」，在地人都搶著排隊吃爆。
由三燔礁溪主廚楊士賢規劃的「雪見沙公奶油燒鍋物套餐」，嚴選9至11月蟹肉最為肥美的進口鮮活沙公，並以日本北海道最夯奶油燒鍋方式進行料理。首先是將奶油與洋蔥拌炒，再加入高湯、時蔬以及主角沙公一同滾煮，讓蟹肉結合奶油香氣，最後再將富有高膳食纖維及植物性蛋白的日本長芋完美融入，展現日本道地傳統美味。搭配日本和牛紐約客、美國頂級去骨牛小排及西班牙伊比利豬等四種海陸頂級肉品，組合成令人垂涎三尺的秋季饗宴。
同時，礁溪晶泉丰旅持續與在地共好，優先食材零里程，楊士賢主廚在套餐中選用許多在地食材，前菜「桔香葡萄蝦」使用宜蘭在地龜山島海域葡萄蝦，因蝦膏呈現深紫色而得名，由於生長環境附近有頻繁的海底火山活動，且長年處於低溫且高壓，讓葡萄蝦肉質變得非常Q彈鮮甜。鍋物的沾醬則結合宜蘭在地盛產的金桔製作成金桔油醋，爽口開胃。
最後，鍋物料理壓軸的雜炊「蟹黃秋菇小米粥」，是採用葛瑪蘭族特色主食--小米，小米富有蛋白質且纖維含量高，搭配同樣具有低脂肪、高蛋白質的秋天產物柳松菇，以及起鍋前點綴的蟹膏及蟹肉，完成一鍋滋味鮮香、口感滑順的粥品。
礁溪晶泉丰旅
地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號
訂房專線：02-7735-5005
官網：www.silksspring.com
文章目錄
編輯 李維唐最新文章
- 井村屋冰品登台！日本人氣冰品「井村屋」進軍全家超商，鳳梨冰點、鯛魚燒冰淇淋、白玉紅豆冰淇淋，搶先開吃。
- 極光雙人遊搶先報名！一生一定要去一次「作伙看極光 雙人就go」限時極光促銷專案，加碼贈環亞貴賓室、美加墨WiFi三日免費券。
- 住老爺限定2699元！老爺酒店推出「女子Chill假期」三大旅遊提案搶攻女性出遊商機，雙人成行每晚只要2699元起。
- 15選吃到飽新選擇！9月15間吃到飽限定優惠、必吃新菜單、中秋限定加菜不加價，不能錯過9月吃到飽全新優惠。