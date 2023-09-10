六福中秋烤肉8折！六福萬怡推「中秋燒烤饗宴」嗑肉、吃海鮮，再加碼位上龍蝦、松葉蟹吃到飽。
為了搶攻中秋烤肉商機，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出「中秋燒烤饗宴」，主打「戶外花園主題燒烤、松葉蟹吃到飽、六福客棧經典復刻燒臘」50多道美味佳餚，並搭配The Lounge大廳酒吧首席調酒師，現場特調的5款雞尾酒及柏克金鮮釀黃金拉格啤酒、期間限定「夏日5曲」啤酒無限暢飲。
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敘日「中秋燒烤饗宴」限定戶外燒烤，以炭火燻烤的各式頂級海鮮與肉類為主，強調木炭燒烤獨有的炭火風味，菜色包含炭烤檸檬汁薑蒜透抽、錫紙奶油胡椒烤大蝦、紙包爐烤茴香鱸魚、炙烤蒜蓉扇貝、焰烤韓式風牛小排、巴東香料雞翅、碳烤蜜汁羊小排、原民馬告串烤豬肉、炙烤鮭魚海苔飯糰、三星蔥培根。
而必吃的炭烤蔬食，則有椒鹽香菇串、奶油杏鮑菇、橄欖油香草甜椒、黃金玉米條、原燒筊白筍、燒烤孜然夏南瓜等，除此之外的海鮮吧另有北海道生食級干貝、肥美生蠔、清蒸松葉蟹無限暢吃，多樣頂級海鮮美饌，應有盡有。此外還有中秋加碼的個人位上主菜「蒜味青醬烤龍蝦」，每一位成人均加贈一份，可品嚐Q彈鮮嫩的龍蝦。
台北六福萬怡酒店「中秋燒烤饗宴」
活動內容：每人收費1,880+10% 元，若於9月15日前訂位，再享早鳥優惠8折(需收原價一成服務費)。
地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓
訂位專線：02-6615-6526
官網：http://www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/
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