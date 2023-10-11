壽司郎鮭魚30選超狂！壽司郎再掀鮭魚之亂「30盤鮭魚壽司」壽司控、鮭魚控一起衝，40元「酪梨鮭魚、鮭魚腹親子」全都要吃。

壽司郎鮭魚30選必吃！日本平價迴轉壽司「壽司郎」，插旗台灣之後以期間限定新菜，讓壽司控三不五時都想去嚐鮮。這次為了回饋長期愛戴的壽司控，以台灣人最愛的「鮭魚」為主角，強勢推出「鮭魚30選」限定壽司，30盤不同口味的鮭魚壽司，於10/18再掀台灣鮭魚之亂。







讓鮭魚控、壽司控一起尖叫的「壽司郎鮭魚30選」，以經典和創新口味推出30種不同鮭魚壽司，首推最經典吃不膩的「鮭魚、生鮭魚、鮭魚卵軍艦、鮭魚腹」，還有各種炙燒鮭魚壽司可選擇，包括「炙燒起司鮭魚、炙燒羅勒鮭魚、炙燒明太子鮭魚、炙燒鮭魚腹」等，逼出鮭魚油脂香氣的壽司讓人一口口吃不停。







而創樣鮭魚壽司部分則是推出17款，先前季節上市的「酪梨鮭魚、莫札瑞拉起司青醬鮭魚」等熱銷款也回歸菜單中。鹹香的鮭魚卵也有「醬油漬鮭魚卵筋膜軍艦、鮭魚腹親子」和宮城鄉土料理「雙卵炙燒鮭魚肚海苔包」；以和菓子為發想的「鮭魚萩餅」，鮭魚尼、醃黃蘿蔔和飛魚卵捏成球型壽司，各式各樣的鮭魚讓人選擇障礙發作。





壽司郎「鮭魚30選」活動

活動時間：2023/10/18～2023/11/05

品項：

鮭魚萩餅 40元、麻辣鮭魚 40元、塔塔醬炙燒鮭魚肚 40元、雙卵炙燒鮭魚肚海苔包 60元、醬油漬鮭魚卵筋膜軍艦 60元、莫札瑞拉起司青醬鮭魚 40元、酪梨鮭魚 40元、醃漬鮭魚 40元、蔥羅勒煙燻鮭魚 40元、蘋果飛魚卵鮭魚腹 40元、日式醃蘿蔔鮭魚軍艦 40元、生拌鮭魚軍艦 40元、味噌生鮭魚軍艦 40元、醃漬胡麻生鮭魚 40元、鮭魚腹親子 40元、辣醬美乃滋鮭魚 40元、鮭魚玉子捲 60元、鮭魚 40元、鮭魚腹 40元、洋蔥鮭魚 40元、炙燒鮭魚腹 40元、炙烤鮭魚肚 40元、蘿蔔泥炙烤鮭魚肚 40元、生鮭魚 60元、炙烤鹽味生鮭 60元、鮭魚卵軍艦 60元、炙燒起司鮭魚 40元、炙燒羅勒鮭魚 40元、炙燒明太子鮭魚 40元、鮭魚刺身 100元



注意事項：食材皆期間限定。數量有限售完為止。 部分菜單僅限內用。



台灣壽司郎餐點調價

漲價時間：2023/10/18起

調價餐點：

1、黃金脆薯自40元調整為50元，雪花冰、烏龍麵、拉麵全系列及酒精飲品的角high皆調漲10元。

2、海苔味噌湯則是調降10元、由60元調降至50元。