明粵火鍋秋蟹上桌！隈研吾操刀「明粵」挑戰大直約會必吃打卡店，粵式火鍋「胡椒豬肚湯、香菜皮蛋湯」尬秋蟹超搭。

台北火鍋控的新選擇就在忠泰樂生活「明粵」！「明粵 粵式火鍋」重磅邀請國際級建築大師隈研吾操刀設計，是隈研吾大師在台灣第一個餐飲空間，挑高明亮的空間中獻上明粵主廚特製的粵式火鍋，並主攻生猛海鮮套餐，頂級的火鍋饗宴試營運至今，為許多人重要聚會、紀念日的用餐選擇。
隈研吾大師在「明粵」設計中以台灣海島飲食文化進行發想，透過木質構件的交錯疊加、不規則邊界、縫隙感形成猶如「海蝕洞」景觀，10米高的整片玻璃帷幕，將戶外自然光引進到餐廳內，並且將餐桌聚餐拉寬，打造舒適又明亮的用餐環境。
著重食材「鮮與稀」明粵營運總監王振宇以及少見的「高端粵式火鍋」為主打，將慢火熬煮8小時的粵式經典煲湯「胡椒豬肚湯底」、「沙嗲皇湯底」、「芫荽皮蛋湯底」為鍋底，胡椒豬肚湯還加入台灣特色馬告，並調整濃度讓湯控不斷續碗。
套餐部分主打新鮮海鮮，先提供主廚特製迎賓手作漬物與明粵小食前菜，無論是酸甜開胃，還是中途解膩都是最佳配角。秋季推出西太平洋青蟹與澳洲龍蝦兩種限定套餐，每一款海鮮套餐中都有澎湖特大明蝦、澎湖小捲、干貝等海鮮，青蟹套餐還能做成港炒料理「避風塘炒蟹」，以火鍋、港式熱炒顛覆大家的想像。
另外，加碼推薦主廚手路菜「手工滑」，將澎湖花枝與劍蝦、鯛魚等新鮮海鮮做成魚漿，再反覆拋打10次以次增添手工滑的勁道，建議直接點選「綜合手工滑」可以一次嚐到松露墨魚、蝦滑、干貝滑、蟹肉木耳滑、烏賊花枝滑，每一款手工滑上頭都有專屬的海鮮點綴，一上桌就先讓人拍照打卡。而不同於日式鍋物最後的雜炊，是直接上「富豪炒飯」，用鮑魚汁炒至入味配上龍蝦，打造最不一樣的頂級鍋物饗宴。
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明粵 粵式火鍋 店家資訊
時間：午餐11:30-14:30、晚餐18:00-22:00 （最後點餐時間：13:30 / 21:00）
電話：02-8501-5889
地址：台北市中山區樂群三路200號5樓（NOKE 忠泰樂生活）