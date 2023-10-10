明粵火鍋秋蟹上桌！隈研吾操刀「明粵」挑戰大直約會必吃打卡店，粵式火鍋「胡椒豬肚湯、香菜皮蛋湯」尬秋蟹超搭。

台北火鍋控的新選擇就在忠泰樂生活「明粵」！「明粵 粵式火鍋」重磅邀請國際級建築大師隈研吾操刀設計，是隈研吾大師在台灣第一個餐飲空間，挑高明亮的空間中獻上明粵主廚特製的粵式火鍋，並主攻生猛海鮮套餐，頂級的火鍋饗宴試營運至今，為許多人重要聚會、紀念日的用餐選擇。







隈研吾大師在「明粵」設計中以台灣海島飲食文化進行發想，透過木質構件的交錯疊加、不規則邊界、縫隙感形成猶如「海蝕洞」景觀，10米高的整片玻璃帷幕，將戶外自然光引進到餐廳內，並且將餐桌聚餐拉寬，打造舒適又明亮的用餐環境。







著重食材「鮮與稀」明粵營運總監王振宇以及少見的「高端粵式火鍋」為主打，將慢火熬煮8小時的粵式經典煲湯「胡椒豬肚湯底」、「沙嗲皇湯底」、「芫荽皮蛋湯底」為鍋底，胡椒豬肚湯還加入台灣特色馬告，並調整濃度讓湯控不斷續碗。





明粵 粵式火鍋 店家資訊

時間：午餐11:30-14:30、晚餐18:00-22:00 （最後點餐時間：13:30 / 21:00）

電話：02-8501-5889

地址：台北市中山區樂群三路200號5樓（NOKE 忠泰樂生活）