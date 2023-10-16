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宜蘭版摩洛哥打卡點！宜蘭新住宿「山里蒔花」北非摩洛哥風格超好拍，偽出國風格「地中海山城」房型、設施帶你拍。

2023-10-16 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：山里蒔花 人氣：499
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編輯 張人尹

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宜蘭摩洛哥風格新住宿！近年IG超夯的「北非摩洛哥風格」，簡單設計的度假感，是許多IG網美的打卡必拍，這次宜蘭全新住宿「山里蒔花」，主打北非、南歐地中海2種風格，總共8款房型，讓人在宜蘭就能度假拍美照。

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山里蒔花 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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新開幕的「山里蒔花」是宜蘭熱門旅宿「黑宅」第三間分店，特別以分店「蒔花咖啡」的摩洛哥風格做為延伸，打造全新度假民宿。其中在建築上以拱門、純色牆面為特色，搭配房內配件如藤編吊燈、皮革、手工編織、古陶、香草植物等元素，部分房型搭配吊床、沙發，度假感滿分。
山里蒔花 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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除了公共區域的「紅色旋轉樓梯」是標誌性打卡點之外，在「山里蒔花」共分成主建築區「北非漠地」共有3款雙人房，以極簡侘寂風格為主，而香草植栽環繞的「南歐花園」則多了更多原始自然氣息，共有4間雙人房、1間4人房型，各房型都有獨立出入口，並且搭配手做浴缸、以及專為每個房間設計的香氛，每次來不管住哪間房都有驚喜。
山里蒔花 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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為了讓人充分享受度假時光，山里蒔花提供一泊三食體驗，住客可以在14:00提早入園，也更多餘裕在園區內悠閒散步、拍照打卡，並且享用摩洛哥式下午茶，此外還有晚餐海鮮鍋物、兩人一式的摩洛哥早餐，並且在晚間8點提供夜飲服務，讓人衝宜蘭小旅行約起來。
山里蒔花 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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山里蒔花

地址：宜蘭縣員山鄉榮光路352巷33號
官網：https://walkr.tw/vdnRli90
 

 

 

看更多山里蒔花美照：

山里蒔花 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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摩洛哥 地中海 度假 宜蘭 more
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