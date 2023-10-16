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中和3間露營風快閃店！週末炸雞俱樂部、Ivorish法式吐司、Celebrate BBQ慶祝燒烤快閃中和環球，期間限定「露營車快閃店」中和人朝聖。

2023-10-16 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：中和環球 人氣：353
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中和3個「露營車快閃店」吃起來！中和人週末必逛的「環球購物中心 新北中和」，即日起同步引進北中南3間人氣美食，集結週末炸雞俱樂部、Ivorish法式吐司、Celebrate BBQ慶祝燒烤，從烤肉、炸雞拉麵、吃到甜點通通都有，並且通通打造成「露營車」造型，讓中和人要吃、要朝聖。

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Global Mall新北中和 3間快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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Global Mall新北中和自即日起至10/29，在1樓戶外廣場引進3間超夯美食快閃店，其中包含往年快閃人氣超高的「週末炸雞俱樂部」，這次帶來炸雞拉麵「⾦雞-黃⾦⼤蒜雞湯、⾚雞-⿇辣鍋雞湯」，以及新北中和限定口味「剝皮辣椒雞湯拉麵」，每天限量開賣，同時還有啤酒炸雞系列「威士忌極嫩啤酒炸雞、快樂極嫩啤酒炸雞、蜂蜜極嫩啤酒炸雞」，晚餐宵夜吃起來剛剛好。
Global Mall新北中和 3間快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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同時，來自⾼雄的「Celebrate BBQ 慶祝燒烤」本次在中和首度插旗，最大特色是肉品使用龍眼木柴長時間慢燻，無論「⽜胸腹、⼿撕豬⾁漢堡、帶骨牛肋排、豬肋排」都是人氣品項，本次還有新北中和限定口味「摩洛哥辣味牛肉堡」，搭配1967年古董Air Strearm露營車作為餐車，讓中和人吃烤肉更有露營儀式感。
Global Mall新北中和 3間快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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甜點的部分，則有東京超人氣法式吐司「Ivorish」打造甜點快閃店，即日起在新北中和可以吃得到招牌甜點「經典楓糖法式吐司」、「綜合莓果法式吐司」，以及新北中和限定口味「巧克力起司香蕉法式吐司」，通通都是中和人要拍、要打卡的療癒美食。
Ivorish 信義快閃店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
Global Mall新北中和 3間快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載




 

Global Mall新北中和 3間快閃店

活動期間：即日起至2023/10/29
活動地點：Global Mall新北中和1樓戶外廣場
活動品牌：週末炸雞俱樂部、Celebrate BBQ慶祝燒烤、Ivorish法式吐司
中和限定新品：
週末炸雞俱樂部：剝皮辣椒雞湯拉麵（320元，每日限量）
Celebrate BBQ慶祝燒烤：摩洛哥辣味牛肉堡（280元起）
Ivorish法式吐司：巧克力起司香蕉法式吐司（200元起）
Global Mall新北中和 3間快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

 

 

 

 

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