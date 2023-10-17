必勝客半價吃起來！必勝客除了比薩之外，超高人氣、超會牽絲的「起司咔滋餅」更是許粉絲的獨享版美食口袋名單，這次必勝客為了慶祝「起司咔滋餅」在全門市、APP線上開賣，特別推出期間限定「半價優惠」，銅板價69元就能吃到超療癒起司咔滋餅。



推薦閱讀：麥當勞APP全球版10/26上線！麥當勞APP全球版5大更新攻略，麥當勞「1元集1點、免費送優惠」新功能搶先看。







必勝客隱藏版餐點「起司咔滋餅」主打使用酥脆外皮、撒滿香濃帕瑪森起司，內餡則搭配爆量的莫札瑞拉起司，打造牽絲口感，同時推出「超級總匯、鐵板牛柳」2種經典口味選擇，2塊份量更適合自己獨享，是粉絲們不用揪團也能吃的必勝客口袋名單。





先前「必勝客起司咔滋餅」只在外送平台限定販售，自即日起在全台必勝客門市、PK雙饗卡APP同步開賣，並且在10/20前，只要透過PK雙饗卡APP下單，就可享有「起司咔滋餅半價」優惠，換算下來只要69元就能吃到，讓鐵粉手刀先下單。







必勝客 起司咔滋餅

販售通路：全台必勝客門市、PK雙饗卡APP、外送平台

售價：單點原價139元

口味選擇：超級總匯、鐵板牛柳

優惠活動：即日起至10/20透過「PK雙饗卡」APP 下單，即享有單點半價優惠（限量供應）。



詳細活動規範及供應情形，依 必勝客 官方公告為準。