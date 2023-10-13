為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 美食 > 麥當勞APP全球版10/26上線！麥當勞APP全球版5大更新攻略，麥當…

麥當勞APP全球版10/26上線！麥當勞APP全球版5大更新攻略，麥當勞「1元集1點、免費送優惠」新功能搶先看。

2023-10-13 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：麥當勞 人氣：5,340
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

麥當勞APP全球版來了！速食控熟知的麥當勞APP，從原先「麥當勞報報」每天看天氣抽優惠、到升級版「麥當勞APP」結合數位點點卡、線上商品券功能，如今即將通通走入歷史。麥當勞宣布在10/26起推出全新「麥當勞APP全球版」，窩客島整理5大更新攻略，有哪些新功能、又有哪些功能消失，速食控要先筆記。

推薦閱讀：必勝客比薩129元！必勝客「個人雙拼比薩」129元Me Box獨饗盒開賣，開工就吃「夏威夷+海鮮比薩」上班不憂鬱。
麥當勞APP 升級禮 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

麥當勞APP全球版新功能，首推「1元集1點」，只要憑APP全球版會員，在麥當勞、以及麥當勞歡樂送消費，每花1元就可以獲得1點「M Point」，並且可以透過APP兌換免費產品回饋券。除此之外，麥當勞APP「天天抽優惠」的部分，在麥當勞APP全球版中，調整成「APP週週送優惠券」，不用拼手氣、拼人品，並且在門市櫃台、自助點餐機台、得來速都可以使用。
速食店省錢吃法 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

目前版本「麥當勞APP」在10/25後結束的服務，包含每天抽轉盤的「優惠券、積分」，以及數位版點點卡的「點數商城」共三個部分。其中「優惠券」最後發送日是10/22、需要在10/25前兌換。而「積分」最後發送日是10/25，可以在12/20前把積分轉成點數，每30積分轉成1點點數使用。
麥當勞APP 升級禮 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，目前麥當勞APP的「點數商城」是數位點點卡的點點數，最後可以在10/25前可將點數兌換成商品券，在10/26後還是可以使用「實體點點卡」集點，以及「麥當勞官方LINE」繼續使用點數商城功能，速食控一定要先筆記。


 

麥當勞APP全球版新功能

功能說明：
1、會員在麥當勞及歡樂送消費每1元賺1個M Point，可於APP直接兌換免費產品回饋券。
2、APP週週送優惠券，在麥當勞點餐櫃檯、自助點餐機、得來速皆可使用。
 

目前麥當勞APP 即將暫停功能說明

1、現行麥當勞APP優惠券最後發送日是10/22，最後兌換日為10/25。
2、APP點數商城於10/25前可將點數兌換成商品券。10/26起點數商城兌換，請至麥當勞LINE官方帳號。
3、積分最後發送日是10/25，累積之積分可於12/20前轉成點數。

詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#麥當勞
morechevron_right
文章關鍵字
麥當勞 APP 點數 得來速 more
延伸閱讀

義美聖代買一送一！開工優惠「義美草莓泡芙霜淇淋聖代」快閃買一送一，超療癒「義美小泡芙、草莓凍乾」上班療癒心情。

 編輯 張人尹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

衝日本超划算! 0點換~日本東京銀座 樂天免稅店優惠券

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up