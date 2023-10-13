麥當勞APP全球版來了！速食控熟知的麥當勞APP，從原先「麥當勞報報」每天看天氣抽優惠、到升級版「麥當勞APP」結合數位點點卡、線上商品券功能，如今即將通通走入歷史。麥當勞宣布在10/26起推出全新「麥當勞APP全球版」，窩客島整理5大更新攻略，有哪些新功能、又有哪些功能消失，速食控要先筆記。



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麥當勞APP全球版新功能，首推「1元集1點」，只要憑APP全球版會員，在麥當勞、以及麥當勞歡樂送消費，每花1元就可以獲得1點「M Point」，並且可以透過APP兌換免費產品回饋券。除此之外，麥當勞APP「天天抽優惠」的部分，在麥當勞APP全球版中，調整成「APP週週送優惠券」，不用拼手氣、拼人品，並且在門市櫃台、自助點餐機台、得來速都可以使用。





目前版本「麥當勞APP」在10/25後結束的服務，包含每天抽轉盤的「優惠券、積分」，以及數位版點點卡的「點數商城」共三個部分。其中「優惠券」最後發送日是10/22、需要在10/25前兌換。而「積分」最後發送日是10/25，可以在12/20前把積分轉成點數，每30積分轉成1點點數使用。





此外，目前麥當勞APP的「點數商城」是數位點點卡的點點數，最後可以在10/25前可將點數兌換成商品券，在10/26後還是可以使用「實體點點卡」集點，以及「麥當勞官方LINE」繼續使用點數商城功能，速食控一定要先筆記。







麥當勞APP全球版新功能

功能說明：

1、會員在麥當勞及歡樂送消費每1元賺1個M Point，可於APP直接兌換免費產品回饋券。

2、APP週週送優惠券，在麥當勞點餐櫃檯、自助點餐機、得來速皆可使用。



目前麥當勞APP 即將暫停功能說明

1、現行麥當勞APP優惠券最後發送日是10/22，最後兌換日為10/25。

2、APP點數商城於10/25前可將點數兌換成商品券。10/26起點數商城兌換，請至麥當勞LINE官方帳號。

3、積分最後發送日是10/25，累積之積分可於12/20前轉成點數。



詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。