必勝客比薩129元！必勝客「個人雙拼比薩」129元Me Box獨饗盒開賣，開工就吃「夏威夷+海鮮比薩」上班不憂鬱。

必勝客個人比薩129元開吃！為了讓人可以獨享比薩、把比薩當成午餐便當享用，必勝客推出全新「Me Box獨饗盒」，其中搭配個人尺寸的雙拼比薩，單點129元、加20元升級套餐，在雙十連假後的開工日強勢登場，讓上班族收假也有小確幸。



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必勝客「Me Box獨饗盒」主打首次推出的「個人雙拼比薩」，一次就能吃到兩種口味，包含「夏威夷+海鮮」、「夏威夷+超級總匯」、「和風章魚燒+鐵板雙牛」共3種超人氣口味搭配，每一款單點價129元就能開吃，即日起限量售完為止。





此外，點「個人雙拼比薩」只要再加20元起就能升級套餐，包含330ml飲料、以及任選一款副食做為搭配，副食有經典的「薯金幣」、或是加價換購「黃金雞軟骨、BBQ雞(1腿1翅)、金黃波浪地瓜條、黃金和風鱈魚塊、黃金雞柳條」等選擇，讓人午餐吃起來超澎湃。







必勝客Me Box獨饗盒 販售資訊

販售期間：即日起至售完為止

販售地點：全台必勝客門市(台北信陽店哈燒站除外)

優惠內容：個人雙拼比薩單點129元，加20元可升級套餐，再享副食與飲料。



必勝客Me Box獨饗盒套餐內容

1、個人雙拼比薩（三擇一）： 「夏威夷+海鮮」或「夏威夷+超級總匯」或「和風章魚燒+鐵板雙牛」



2、套餐內容物(熱烤副食+飲料)

熱烤副食（六擇一）：

不加價：薯金幣

加價29元：黃金雞軟骨(小份)

加價39元：BBQ雞(1腿1翅) 或 金黃波浪地瓜條(小份) 或 黃金和風鱈魚塊(3塊) 或 黃金雞柳條(3條)



3、飲料：330ml飲料。



詳細活動規範及供應情形，依 必勝客 官方公告為準。