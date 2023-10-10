義美聖代買一送一！開工優惠「義美草莓泡芙霜淇淋聖代」快閃買一送一，超療癒「義美小泡芙、草莓凍乾」上班療癒心情。

開工吃買一送一！超人氣「義美聖代」系列，近期在IG上受到許多甜點控的歡迎，其中配料澎湃的口味「草莓泡芙霜淇淋」這次特別自開工日10/11起推出「買一送一」優惠，讓粉絲一路吃到10/14迎接週末，讓人連假後收心吃起來。
推薦閱讀：買一送一謝謝中華隊！7-ELEVEN「美式咖啡買一送一」謝謝亞運中華隊，連續三天「大冰美、卡布奇諾」買一送一線上開搶。
義美「草莓泡芙霜淇淋聖代」特別結合超人氣霜淇淋聖代、以及經典的「義美草莓小泡芙」，除了泡芙之外，在霜淇淋聖代上也搭配酸甜的草莓凍乾，增添風味與口感，是近期「義美霜淇淋聖代」系列中的熱門口味之一，吸引許多粉絲到義美門市朝聖。
這次為了在雙十連假後讓人好好收心、有動力繼續工作，義美自10/11-10/14連續四天推出「草莓泡芙霜淇淋聖代」買一送一優惠，65元就能吃兩杯霜淇淋，讓冰品控有理由揪團約吃，用超療癒「義美聖代」續命，一路吃到週末。
義美草莓泡芙霜淇淋聖代 開工優惠
活動期間：2023/10/11-10/14
活動內容：義美門市限定「草莓泡芙霜淇淋聖代」買一送一。
霜淇淋門市查詢：https://walkr.tw/pyImhdeV
詳細活動規範及供應情形，依 義美 官方公告為準。