買一送一謝謝中華隊！7-ELEVEN「美式咖啡買一送一」謝謝亞運中華隊，連續三天「大冰美、卡布奇諾」買一送一線上開搶。

謝謝亞運中華隊，喝小七買一送一！看見中華隊在杭州亞運的努力、並且為了和運動員們一起喝采，7-ELEVEN特別自10/09即日起，連續三天推出「咖啡買一送一」限定優惠，用手機APP就能搶「大冰美、大熱美、卡布奇諾」買一送一優惠，咖啡控準時跟上，一起跟中華隊喝咖啡乾杯。



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為了謝謝中華隊在杭州亞運的努力、也為精采的表現喝采，7-ELEVEN在10/9-10/11三天期間，於OPEN POINT APP「行動隨時取」推出多款咖啡、飲料、零食、熱食限量優惠，其中要先搶「大杯美式咖啡、卡布奇諾」買一送一優惠，每天限量，每會員可買2組。除此之外，還有「CITY TEA經典純奶茶買2送1」、「熱狗3件77元、大亨堡3件99元」等優惠，通通線上開搶。





除此之外，在門市也推出「1010購物節」限定活動，即日起至10/10前，只要會員買指定商品每滿250元立折25元、滿500立折50元，單筆結帳金額滿1010元再送好禮三選一。指定品項包含「CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍食品、精補品、寵物食品」共11大類別，讓人怎麼買、怎麼都有優惠。













7-ELEVEN 慶祝亞運中華隊優惠

活動期間：2023/10/09-10/11，每日限量。

活動平台：OPEN POINT APP「行動隨時取」

活動內容：

CITY CAFE大杯美式咖啡買1送1，每會員限購2組。

CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1，每會員限購2組。

CITY TEA經典純奶茶買2送1，每會員限購2組。

美式原味熱狗/三起司熱狗/紐約客辣味熱狗，任選3件77元，每會員限購2組。

美式原味熱狗大亨堡/三起司熱狗大亨堡/紐約客辣味熱狗大亨堡，任選3件99元，每會員限購2組。





7-ELEVEN 1010購物節

活動期間：即日起至2023/10/10

活動平台：7-ELEVEN門市

活動內容：會員買指定商品每滿250元立折25元、滿500立折50元，單筆結帳金額滿1010元再送好禮三選一。

