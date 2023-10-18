7-ELEVEN霜淇淋買一送一！強勢挑戰超商霜淇淋地位的「7-ELEVEN霜淇淋」，這次強勢聯手連鎖冰淇淋COLD STONE，在門市推出萬聖節限定新品「酷黑！岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」，用全黑霜淇淋挑戰話題、還有週末限定「霜淇淋買一送一」讓人吃爆。



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7-ELEVEN霜淇淋新口味，特別攜手超商夯COLD STONE，針對萬聖節設計全新「酷黑！岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」，10/23起陸續開賣，以牛奶糖、焦糖香氣的霜淇淋作為基底，並在其中加入海鹽增添層次。除了甜筒之外，購買杯裝霜淇淋還會附贈「酷聖石招牌脆餅」讓人拍照可愛、還可以拌入冰淇淋中一起吃，更增加豐富口感。







除此之外，全台260間7-ELEVEN門市中「酷聖石複合店」，本次也推出萬聖節口味「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」，雖然外觀一樣黑漆漆，但口味與7-ELEVEN門市完全不同。「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」使用黑金竹炭粉、喜馬拉雅山玫瑰鹽打造「酷黑玫瑰鹽冰淇淋」，並且拌入小麻吉增添口感，也是一款鹹甜、不膩的霜淇淋。





7-ELEVEN X COLD STONE 萬聖節霜淇淋

配合新品上市，7-ELEVEN門市在10/18~11/14期間每週五六日，使用icashPay支付可享「霜淇淋買一送一」優惠，而7-ELEVEN「酷聖石複合店」則在10/20~10/22期間推出冰淇淋「買一送一」買一球、送一球，在10/31當天還有「mine享樂桶尺寸冰淇淋」買一桶、送一桶優惠，讓冰淇淋控準時朝聖。

上市日期：2023/10/23起

售價：

酷黑！岩鹽牛奶糖 風味霜淇淋

$49 (甜筒餅杯)/$59 (酷聖石脆餅杯裝)

優惠活動：

10/18~11/14，每週五六日，使用icashPay支付可享「霜淇淋買一送一」。

10/27-10/31，買「酷黑！岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」每筆交易再加贈乙張酷聖石直營門市中杯以上冰淇淋買一送一小白單優惠券(兌換期限至2023/12/14止)。





7-ELEVEN「酷聖石複合店」萬聖節霜淇淋

上市日期：2023/10/18起

售價：

3oz $89 / 2oz $59 / 享樂桶 $340 (不含脆餅)

優惠活動：

10/20~10/22期間推出冰淇淋「買一送一」買一球、送一球。

10/31當天，「mine享樂桶尺寸冰淇淋」買一桶、送一桶。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。