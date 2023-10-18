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可不可大蛇丸新飲料！可不可隱藏版「蛇丸特調」Youtuber大蛇丸特調開賣，3種配料「白玉、水玉、菓玉」大蛇丸新飲料喝起來。

2023-10-18 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：可不可 人氣：675
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編輯 張人尹

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可不可大蛇丸新飲料真的開賣！Youtuber「大蛇丸」在最新影片開箱超夯手搖杯「可不可」總部，打造專屬手搖杯「蛇丸特調」澎派系喝法，一次喝到可不可超夯「白玉、水玉、菓玉」3種配料，在10/19起真的在全台可不可同步開賣，飲料控通通朝聖喝起來。

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可不可隱藏版飲品 蛇丸特調 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

大蛇丸在最新影片「大鬧可不可總部」中，除了學習調製可不可近期15週年推出的新飲料之外，更打造專屬的「蛇丸特調」，秉持著「蛇麼都加」的中心概念，豪邁加入珍珠「白玉」、蒟蒻「水玉」、以及新配料「菓玉」粉粿總共3種配料，打造滿滿的咀嚼口感。基底的部分則是經典紅茶、鮮奶，以及餅乾香氣的「餅香黑蜜」，以及「鮮奶油」畫龍點睛，無論風味與口感都超多層次。
可不可 大蛇丸特調 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這一款「蛇丸特調」在影片中經過可不可主管們認證，一致通過可以上市販售，這款超多配料的「蛇丸特調」自10/19起在全台可不可門市限定販售，全台均一價87元，成為可不可最新的「隱藏版飲料」。其中，甜度冰塊為固定不可調整，但可以製作「少黑蜜」版本，讓飲料控準時喝起來。
可不可配料果玉 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
可不可飲品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

可不可隱藏版飲品 蛇丸特調

上市日期：2023/10/19
售價：全台均一價87元

詳細活動規範及供應情形，依 可不可 官方公告為準。

 

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