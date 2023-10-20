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麥當勞NewJeans準時開賣！台灣麥當勞NewJeans Chicken Dance套餐10/25正式開賣，再加碼「Chicken Dance這樣跳」跳舞挑戰拿大獎。

2023-10-20 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：麥當勞 人氣：1,795
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

麥當勞NewJeans套餐來台灣了！夯遍全亞洲的「麥當勞ＸNewJeans」聯名套餐，在各地巡迴推出限定包裝、限定餐點，已經形成一股IG打卡潮流，這次「麥當勞NewJeans聯名套餐」將在10/25在台灣正式開賣，還有「Chicken Dance這樣跳」跳舞挑戰，有機會拿到麥當勞好禮。

推薦閱讀：肯德基雙月剝皮辣椒雞！肯德基「剝皮辣椒紙包雞」聯名雙月食品社，期間限定「剝皮辣椒雞X咔啦脆雞」套餐優惠攻略。
麥當勞 NewJeans Chicken Dance亞洲巡迴活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 NewJeans聯名 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次麥當勞 NewJeans Chicken Dance亞洲巡迴活動，10/25起正式在台灣開跑，總共針對「4塊麥克鷄塊」、「6塊麥克鷄塊」、「10塊麥克鷄塊」、「麥當勞分享盒」、「中杯冷飲杯」及「8號紙袋」等6款包材都推出限定版包裝，復古8bit像素圖案的鷄塊、薯條、飲料，更讓粉絲通通都想收藏。
麥當勞 NewJeans Chicken Dance亞洲巡迴活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 NewJeans 潮包裝 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除了NewJeans限定包裝之外，在聯名活動期間，只要到「麥當勞得來速」買麥當勞分享盒，除了加點指定飲料享有「買一送一」優惠之外，再加碼免費送「可口可樂® NewJeans 限定紀念罐(330mL)」乙罐，更是讓人捨不喝。
麥當勞 NewJeans 可口可樂 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 NewJeans Chicken Dance聯名 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



麥當勞針對本次NewJeans Chicken Dance亞洲巡迴活動，除了限量餐點包裝之外，同步推出「Chicken Dance這樣跳」跳舞挑戰，在10/24起於麥當勞社群就會有詳細跳舞教學，鐵粉們跟著 NewJeans 一起跳Chicken Dance，上傳之後就有機會抽麥當勞驚喜好禮限量100個。
麥當勞 NewJeans Chicken Dance這樣跳 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 NewJeans Chicken Dance亞洲巡迴活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

麥當勞 NewJeans Chicken Dance亞洲巡迴活動 台灣站

活動期間：2023/10/24-11/4
潮味包裝：4塊麥克鷄塊、6塊麥克鷄塊、10塊麥克鷄塊、麥當勞分享盒、中杯冷飲杯、8號紙袋。（限量用完為止）
 

麥當勞 NewJeans Chicken Dance 得來速加碼優惠

活動期間：2023/10/24-11/4
活動內容：在聯名活動期間，到「麥當勞得來速」買麥當勞分享盒，享以下優惠：
1、加點指定飲料享「買一送一」。
2、免費送「可口可樂® NewJeans 限定紀念罐(330mL)」乙罐。
 

麥當勞 NewJeans 「Chicken Dance這樣跳」跳舞挑戰

活動期間：2023/10/24-11/8
活動內容：前往麥當勞官方IG觀看Reels，讓 NewJeans 教你跳，並於Instagram 個人帳號公開分享「Chicken Dance Reels 」就有機會獲得限量100組的麥當勞驚喜好禮。

詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。

 

 

 

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