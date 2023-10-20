在台灣就能吃到「日本和栗蒙布朗」！頂級牛肉有日本和牛、栗子也有「日本和栗」，這次由「杏桃鬆餅屋」引進日本愛媛縣和栗，打造期間限定甜點「日本和栗 蒙布朗薄鬆餅」，超療癒口感、還有IG超夯「生榨蒙布朗瀑布」可以拍，只在東區SOGO復興店獨家開賣，讓甜點控通通要衝、要朝聖。
推薦閱讀：季節限定KitKat巧克力！萬聖節限定「KitKat番薯威化、甘栗威化」領軍8款雀巢KitKat巧克力圖鑑，販售通路全攻略。
來自東京的「杏桃鬆餅屋」這次針對秋季推出超療癒、季節限定新品「日本和栗 蒙布朗薄鬆餅」，引進日本日本愛媛縣和栗的栗子泥，其中強調製作過程帶皮蒸煮，保留濃郁香氣還有超綿密口感，搭配專屬製作機台，維持每一條栗子泥1.5mm細，打造超療癒「生榨蒙布朗瀑布」視覺效果，讓栗子甜點控要拍照發IG。
本次「日本和栗 蒙布朗薄鬆餅」除了主打超夢幻「日本和栗」栗子泥之外，更擠上北海道鮮奶油增添滑順口感，底層則是雙人份量的4層薄鬆餅，套餐再搭配2杯自選飲品，每套449元就能開吃，讓人下午茶吃起還超澎湃。
杏桃鬆餅屋 日本和栗 蒙布朗薄鬆餅
上市日期：2023/10/18起，期間限定、每日限量供應。
售價：449 元(含兩份160元飲品)
販售門市：杏桃鬆餅屋 復興店（台北市大安區忠孝東路三段300號 SOGO復興店5樓）
詳細活動規範及供應情形，依 杏桃鬆餅屋 官方公告為準。