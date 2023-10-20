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橋村炸雞11月進駐台北101！韓國超夯「橋村炸雞」預計11月插旗台北101，橋村炸雞官方預告「橋村炸雞新品、開幕優惠」炸雞控狂敲碗。

2023-10-20 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：1,429
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編輯 張人尹

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橋村炸雞台北101店要開了！韓國超夯「橋村炸雞」台灣一號店在2023/8月插旗板橋車站，掀起一股炸雞熱潮，讓人不用飛韓國就能吃到超夯炸雞，排隊再久也想吃。繼板橋車站之後，「橋村炸雞」二號店預計11月正式插旗台北101，並且年底預計再開一間於信義區新光A11，炸雞控通通手刀衝起來。

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橋村炸雞 板橋環球店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
橋村炸雞 板橋環球店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

「橋村炸雞」許多人飛韓國一定要吃，更甚至會請飯店代訂外送，可見熱門程度。台灣「橋村炸雞」一號店在板橋車站，一來台就吸引大批鐵粉朝聖，目前外帶等待時間也至少約40分鐘以上。這次「橋村炸雞」預告，預計在11月進駐台北101地下美食街，同時也有規劃在2023年底前進駐新光三越A11，掀起信義區炸雞新話題。
橋村炸雞 板橋環球店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
橋村炸雞 板橋環球店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

根據橋村炸雞粉絲團官方預告，針對即將開幕的「橋村炸雞台北101店」，將會推出眾所期待的新品、以及門市限定優惠，無論會是韓國同步的炸雞口味，或是台灣限定的新品，都引起粉絲們關注。橋村炸雞官方表示，詳細開幕優惠將會在官方APP公告，同時窩客島也會持續追蹤，提供粉絲們「橋村炸雞開幕」最新消息。
橋村炸雞 板橋環球店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
橋村炸雞 板橋環球店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載



 

橋村炸雞台北101店

預計開幕時間：預計2023年11月
地址：台北市信義區市府路45 號（台北101 地下一樓）

詳細開幕資訊，依 橋村炸雞 官方公告為準。

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
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