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肯德基皮蛋蔥花蛋撻！肯德基「調皮搗蛋蛋撻」挑戰蛋撻控極限，滿滿蔥花、皮蛋超獵奇。

2023-10-26 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：14,265
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

肯德基蛋撻無極限！被網友笑稱是被炸雞耽誤的蛋撻店「肯德基」，這次針對萬聖節大玩搞怪創意，首度將明星商品蛋撻變成鹹口味的「調皮搗蛋蛋撻」，蔥花、皮蛋加滿滿的超獵奇蛋撻，於近日正式曝光，讓許多網友直呼太驚訝、也很驚嚇，將於10/31起用史上最獵奇的「皮蛋蔥花蛋撻」挑戰蛋撻控極限。
肯德基「調皮搗蛋蛋撻」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
肯德基 皮蛋蔥花蛋撻/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

全新鹹甜口味的「調皮搗蛋蛋撻」，喊出「史上第一顆最皮蛋撻」口號，以經典163層酥脆撻皮為基底，將招牌奶香蛋液和鹹香的皮蛋做成內餡，上頭再淋上田美乃滋、撒上滿滿新鮮蔥花，超豐富的口感顛覆蛋撻控的想像，微鹹、微甜的滋味意外讓人多吃好幾口。
肯德基 皮蛋蔥花蛋撻 萬聖節限定/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
肯德基蛋撻新口味「皮蛋蔥花蛋撻」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

肯德基萬聖節限定「調皮搗蛋蛋撻」，將於10/31~12/4快閃登場，蛋撻紙盒外觀也變成限定塗鴉設計，繽紛的外盒配上超搞怪獵奇的皮蛋蔥花蛋撻，勢必將掀起IG打卡熱潮，就怕你不敢來挑戰。除了各種單點組合之外，也推出加點優惠方案，讓大家揪團吃皮蛋蔥花蛋撻，在萬聖節當天一起搞怪。

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肯德基期間限定「調皮搗蛋蛋撻」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
肯德基調皮搗蛋蛋撻 10/31正式開賣 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

 

肯德基「調皮搗蛋蛋撻」開賣日

開賣日：2023/10/31~2023/12/4
 

肯德基「調皮搗蛋蛋撻」售價

單點售價
調皮搗蛋蛋撻蛋撻 $52
調皮搗蛋嚐鮮餐 （原味蛋撻 ×1＋調皮搗蛋蛋撻x1）$87
PK 會員專屬調皮搗蛋餐（調皮搗蛋蛋撻 ×2+無糖綠茶 x1）$125
調皮搗蛋蛋撻禮盒（調皮搗蛋蛋撻 x6）$282
雙色蛋撻禮盒（原味蛋撻×3+調皮搗蛋蛋撻x3）$261

升級
原味蛋撻升級調皮搗蛋蛋撻    $7

加點    
調皮搗蛋蛋撻禮盒（調皮搗蛋蛋撻x 6）$262
雙色蛋撻禮盒（原味蛋撻 ×3+調皮搗蛋蛋撻x3）$241
原味蛋撻x1+調皮搗蛋蛋撻x1 $87
調皮搗蛋蛋撻 x2 $94

 

 

 

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