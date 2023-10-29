高雄鰻魚控真的要約吃一波了！日本超人氣米其林推薦鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」，FBB10/26正式插旗高雄漢神巨蛋購物廣場，要讓高雄的美食家、美食網美，品嚐到超過90年經驗淬鍊出的最完美鰻魚飯，體驗鰻魚外層酥脆、內部柔軟厚實的口感，再搭配祖傳秘製醬汁，讓醬汁甜味與鰻魚油脂交織，造就極致非凡的鰻魚飯。



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來自名古屋的「うなぎ四代目菊川」，起源於日本昭和七年（西元1932年），擁有超過90年的歷史，日本社長菊川雄平表示，「うなぎ四代目菊川」起初以鰻問屋起家（經營鰻魚批發），供應上等鰻魚給許多名店，承襲多年的選鰻經驗，轉而投入推廣鰻魚料理，秉持著「殺鰻三年、串鰻八年、烤鰻一生」的職人精神，店內一律採用品質最頂級的鰻魚，精心嚴選最佳的尺寸及厚度，堅持每日以活鰻「現殺、現串、現烤」，追求更新鮮、更講究的鰻魚料理，加上師傅多年炭火直烤的經驗，在火烤過程中將鰻魚水份鎖在其中並保留適當的油脂，確保在品嘗過程中感受得到鰻魚肉質的細緻綿密和魚皮的薄脆香酥。





「うなぎ四代目菊川」為關西烤鰻代表，以特殊「名古屋型」鰻魚刀現殺處理鰻魚，刀子特別的角度和形狀，避免處理鰻魚時弄傷魚身，取出中間脊椎骨後，全程炭火直烤，利用師傅鑽研多年炭火經驗，控制火侯，逼出鰻魚本身油脂，不只能讓外皮酥脆、表皮Q彈，肉質更鬆軟，當油脂滴入炭火中，產生特殊的焦香氣，更加令人垂涎回味。





うなぎ四代目菊川」高雄店落角於漢神巨蛋購物廣場，延續日本本店的傳統風韻，迎賓入口優雅簡約，以黑底大面積留白的牆面凸顯品牌調性，搭配木質窗框與木頭桌椅，讓用餐環境充滿禪風非常雅緻。店內座席共56席，包含台灣分店中視角最廣的L形櫥窗吧檯，兩側皆可透過大面玻璃直透半開放廚房，親睹職人料理鰻魚、炭火烤炙畫面，在期待餐點上桌的過程中，讓顧客更具滿滿參與感，為用餐體驗更上一層！除此之外，也有適合家庭團聚、朋友歡慶的半開放型包廂，若是需要獨立空間，日式包廂即是最佳選擇。





うなぎ四代目菊かわ鰻魚飯專賣店 高雄店 開幕優惠

活動期間：10月26日至11月30日

活動內容：單筆消費金額享9折優惠（不得與其他優惠併用，另酌收10%服務費）



うなぎ四代目菊かわ鰻魚飯專賣店 高雄店

地址：高雄市左營區博愛二路777號4樓

電話：07-5550778

訂位連結：https://reurl.cc/NyQQZk

官方FB：https://www.facebook.com/yondaimekikukawa

