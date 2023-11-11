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高雄羊肉5選！三民老陳、岡山源坐、鳳山倆伯、鹽埕京華、市區阿蓮，高雄羊肉控一定都知道5間高雄羊肉店。

2023-11-11 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：645
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

玩高雄不只是許多人的國旅首選，也是許多國際觀光客最愛台灣的城市之一，高雄更是有許多特色在地美食被老饕們喜歡，其中「羊肉」更是高雄的必吃美食之一，這一次窩客島整理出站上五間超人氣的高雄羊肉，不論是三民老陳、岡山源坐、鳳山倆伯、鹽埕京華、市區阿蓮，高雄羊肉控一定都知道5間高雄羊肉店。
 

#高雄人私房羊肉菜單

算命的說我很愛吃 推薦 京華餐廳-平津涮羊肉 說：我們點一份中的酸白菜，羊肩肉。主要還想吃很多招牌菜。所以配菜沒有點很多，酸白菜天然發酵關係，不會酸嗆！！湯頭滑順入口重點酸白菜可以吃很多噎...<全文介紹>
高雄羊肉5選
高雄羊肉5選

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

京華餐廳-平津涮羊肉
地址：高雄市鹽埕區大勇路76巷8號
電話：07-5511-688


#高雄人羊肉清單

李太陽日嚐 推薦 老陳台灣土羊肉 說：以往吃到的羊肉爐都是當歸藥膳類的湯頭，第一次吃清湯羊肉爐 湯頭意外的很好喝...<全文介紹>
高雄羊肉5選
高雄羊肉5選

老陳台灣土羊肉
地址：高雄市三民區自由一222號
電話：07-387-6755


高雄知名羊肉2.0

樂天小高&樂天人生 推薦 源坐羊肉店 說：這羊肉與滿滿薑絲和麻油一起拌炒，這薑絲切的很薄咬起來很柴，這樣一盤麻油羊肉份量足定價合理...<全文介紹>
高雄羊肉5選
高雄羊肉5選



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

源坐羊肉店
地址：高雄市岡山區仁壽206號
電話：07-6221-314


高雄60年老字號羊肉店

雞蛋糕生活美學專題報告 推薦 倆伯羊肉 說：羊肉燴麵 110元(小)，有滿滿的羊肉片和青菜，用料毫不手軟，使用沙茶醬當醬汁基底，口味稍重，但也恰巧蓋住了羊騷味...<全文介紹>
高雄羊肉5選
高雄羊肉5選

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

倆伯羊肉
地址：高雄市鳳山區光遠路304號
電話：07-7469-842


高雄羊肉在地老味道

小詠 推薦 阿蓮胡家羊肉 說：
除了羊肉本人外，羊肉鍋其他內容物有高麗菜、金針菇、凍豆腐、豆皮、玉米等等。羊肉很厚實，也很大塊，吃起來沒有那種討人厭的羊騷味...<全文介紹>
高雄羊肉5選
高雄羊肉5選

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

阿蓮胡家羊肉
地址：高雄市阿蓮區忠孝路82號
電話：07-6316-841

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#高雄美食
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阿蓮胡家羊肉 倆伯羊肉 源坐羊肉店 老陳台灣土羊肉 more
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