玩高雄不只是許多人的國旅首選，也是許多國際觀光客最愛台灣的城市之一，高雄更是有許多特色在地美食被老饕們喜歡，其中「羊肉」更是高雄的必吃美食之一，這一次窩客島整理出站上五間超人氣的高雄羊肉，不論是三民老陳、岡山源坐、鳳山倆伯、鹽埕京華、市區阿蓮，高雄羊肉控一定都知道5間高雄羊肉店。



#高雄人私房羊肉菜單

算命的說我很愛吃 推薦 京華餐廳-平津涮羊肉 說：我們點一份中的酸白菜，羊肩肉。主要還想吃很多招牌菜。所以配菜沒有點很多，酸白菜天然發酵關係，不會酸嗆！！湯頭滑順入口重點酸白菜可以吃很多噎...<全文介紹>







部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



京華餐廳-平津涮羊肉

地址：高雄市鹽埕區大勇路76巷8號

電話：07-5511-688



#高雄人羊肉清單

李太陽日嚐 推薦 老陳台灣土羊肉 說：以往吃到的羊肉爐都是當歸藥膳類的湯頭，第一次吃清湯羊肉爐 湯頭意外的很好喝...<全文介紹>







老陳台灣土羊肉

地址：高雄市三民區自由一222號

電話：07-387-6755



高雄知名羊肉2.0

樂天小高&樂天人生 推薦 源坐羊肉店 說：這羊肉與滿滿薑絲和麻油一起拌炒，這薑絲切的很薄咬起來很柴，這樣一盤麻油羊肉份量足定價合理...<全文介紹>





源坐羊肉店



高雄60年老字號羊肉店

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）地址：高雄市岡山區仁壽206號電話：07-6221-314

雞蛋糕生活美學專題報告 推薦 倆伯羊肉 說：羊肉燴麵 110元(小)，有滿滿的羊肉片和青菜，用料毫不手軟，使用沙茶醬當醬汁基底，口味稍重，但也恰巧蓋住了羊騷味...<全文介紹>







部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



倆伯羊肉

地址：高雄市鳳山區光遠路304號

電話：07-7469-842



高雄羊肉在地老味道

小詠 推薦 阿蓮胡家羊肉 說：

除了羊肉本人外，羊肉鍋其他內容物有高麗菜、金針菇、凍豆腐、豆皮、玉米等等。羊肉很厚實，也很大塊，吃起來沒有那種討人厭的羊騷味...<全文介紹>







部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



阿蓮胡家羊肉

地址：高雄市阿蓮區忠孝路82號

電話：07-6316-841