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小七開賣龜記奶茶！飲料控要喝「龜記三十三茶王奶茶」7-ELEVEN開賣，龜記茶王奶茶39元就開喝。

2023-11-15 文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹 人氣：802
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編輯 張人尹

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小七開賣龜記奶茶！讓飲料控排隊也要喝的「龜記茗品」除了經典必喝的水果茶系列「紅柚翡翠」之外，還有茶香、奶香濃郁的「三十三茶王奶茶」擄獲奶茶控的心。這次特別在7-ELEVEN推出新品「龜記三十三茶王奶茶」，讓奶茶控24小時、隨時都能衝小七喝龜記。

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龜記三十三茶王奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

龜記茗品先前在7-ELEVEN推出人氣飲品「楊桃綠茶」讓飲料控狂推、狂打卡，即日起再推出人氣奶茶「三十三茶王奶茶」在7-ELEVEN上架開賣，茶底「三十三茶王」使用三晝夜烘焙、加上三十天熟成，所以命名為三十三，並且加上滑順奶香風味，是許多飲料控、奶茶控的口袋名單。
7-ELEVEN新品 龜記三十三茶王奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

超商版「龜記三十三茶王奶茶」即日起在7-ELEVEN門市正式開賣，除了讓奶茶控24小時隨時開喝之外，7-ELEVEN同步祭出新品嚐鮮優惠，在11/13-12/12期間，買「龜記三十三茶王奶茶」單瓶優惠價42元、兩瓶優惠價78元，讓奶茶控先衝嚐鮮。
7-ELEVEN 龜記三十三茶王奶茶 新品優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 龜記三十三茶王奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載




7-ELEVEN 龜記三十三茶王奶茶
原價：45元/瓶
優惠期間：2023/11/13-12/12
優惠內容：單瓶優惠價42元、兩瓶優惠價78元。

詳細活動規範及供應情形，依 龜記、7-ELEVEN 官方公告為準。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
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