小七霜淇淋新口味是「統一布丁」！強勢回歸的7-ELEVEN霜淇淋系列，近期多以「聯名口味」搶攻話題，無論是與手搖杯珍煮丹、與COLD STONE合作，通通掀起話題。這次7-ELEVEN與童年經典必吃「統一布丁」聯名，推出全新口味「統一布丁霜淇淋」，消息一出就讓霜淇淋控大喊我要吃。



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7-ELEVEN霜淇淋系列，即日起推出新口味「統一布丁霜淇淋」，還原經典的滑順口感、招牌的焦糖香氣，就連色澤也呈現經典淺黃布丁色，並且搭配專屬「紅黃配色」紙套，讓鐵粉們好拍、好打卡。售價的部分每支維持49元，可搭配指定支付icash Pay、icash 2.0，在每週五六日享有「第二支半價」優惠，約吃很可以。





本次新品「統一布丁霜淇淋」先由台南、高雄粉專分享開賣資訊，而7-ELEVEN官方表示本次新口味預計在「全台設有霜淇淋機門市」陸續開賣，不只南部吃得到，北部也有機會可以品嚐到，只要在7-ELEVEN門市查詢頁勾選霜淇淋，就可找到霜淇淋販售門市。或者，使用手機「7-ELEVEN」APP，在下方門市查詢中選擇服務「霜淇淋」，就能用地圖方式看見附近販售冰淇淋的門市。各門市上市新口味時間不一，建議先詢問店家確認販售的口味再衝。













7-ELEVEN 統一布丁霜淇淋

上市日期：2023/11/15起

販售門市：7-ELEVEN限定門市陸續販售。

售價：49元

優惠活動：五、六、日只要持icash Pay、icash 2.0，再享購買霜淇淋第二杯半價(同時可享贈點優惠)，相當於第二支不到5元。



7-ELEVEN霜淇淋門市查詢

網頁查詢

查詢網頁：https://emap.pcsc.com.tw/emap.aspx

查詢方式：左側欄位勾選「霜淇淋」，以列表方式顯示。



APP查詢

使用APP：7-ELEVEN

查詢方式：下方欄位選擇「門市查詢」，服務項目選「霜淇淋」，以地圖方式顯示。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。