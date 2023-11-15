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米奇控搶3D米奇一卡通！迪士尼100限定「米奇3D一卡通」小七就有賣，獨家編號、限量5000組要搶。

2023-11-15 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：一卡通 人氣：726
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編輯 鄭雅之

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米奇控荷包大破洞也甘願！迪士尼100週年慶推出各式各樣周邊和聯名活動，讓迪士尼鐵粉買爆、拍爆超滿足。而一卡通繼今年2月「汽船威利號」限量紀念卡套之後，再度祭出全新限量款「迪士尼100-米奇3D造型一卡通」，耗時8個月精修設計的米奇造型嗶嗶卡，僅限量5000組於小七ibon、野獸國等通路限定開賣，只要是米奇控就一定要設好鬧鐘、坐等11/22開賣日搶爆。



不僅是迪士尼百年紀念，更為了歡慶米奇11/18生日，一卡通特別推出「迪士尼100-米奇3D造型一卡通」，消光銀的米奇搭配經典的紅色服飾，吊環上還有迪士尼100 LOGO銀牌，並附贈銀黑配色的立體收藏盒和底座，無論是外出使用、還是擺在家中收藏都很適用。值得注意的是，每一套都有專屬的編號，極限量又獨家的米奇嗶嗶卡，讓米奇控腦波弱直接下單。



每一套售價990元、限量5000套的「迪士尼100-米奇3D造型一卡通」，預購時間從2023年11月22日上午11點起，實體通路在7-ELEVEN ibon 機台，網路通路可於野獸國、MOMO購物網及一卡通蝦皮商城進行預購，預計於12月初開始陸續出貨，數量有限售完為止。

推薦閱讀：迪士尼聯名故宮！故宮精品「迪士尼100周年」9款新品搶先看，米奇米妮帆布袋、吸水杯墊、行動電源萌翻迪士尼控。





迪士尼100-米奇3D造型一卡通
售價：990元/盒
預購時間：2023年11月22日上午11點起，限量編號不指定，售完為止
實體預購地點：全台7-ELEVEN ibon 機台預購。
實體預購流程：至全台ibon機台點選預購→電子票證→一卡通→點選預購商品 確認購買明細，完成付款。
網路預購：野獸國、MOMO購物網以及一卡通蝦皮商城預購，限量編號不指定，售完為止
出貨時間：2023年12月初開始陸續出貨

 

 

 

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