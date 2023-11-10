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迪士尼聯名故宮！故宮精品「迪士尼100周年」9款新品搶先看，米奇米妮帆布袋、吸水杯墊、行動電源萌翻迪士尼控。

2023-11-10 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：故宮精品 人氣：1,076
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編輯 張人尹

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故宮精品聯名迪士尼100周年，米奇控手刀下單！讓人失控爆買的「故宮精品」這次推出迪士尼100周年系列限定9款周邊小物，結合超高人氣米奇、米妮，以及故宮經典文物翠玉白菜、肉形石、毛公鼎，推出實用系年曆、明信片、杯墊、行動電源、帆布袋等周邊小物，無論是迪士尼鐵粉、還是文具控，通通買起來。

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故宮精品 迪士尼100周年系列限定商品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
故宮精品 迪士尼100周年系列限定商品 馬克對杯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這次由故宮、迪士尼100周年跨界合作系列新品，結合東西方元素，在設計圖案中可以看到米奇抱著翠玉白菜、靠著肉形石，甚至把他們都丟進毛公鼎裡煮火鍋，同時還有米奇米妮在太液池賞荷花約會，以這些圖素打造實用的文具系列「明信片、筆記本」，以及生活小物「馬克對杯、吸水杯墊」，在辦公室超需要。
故宮精品 迪士尼100周年系列限定商品 吸水杯墊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
故宮精品 迪士尼100周年系列限定商品 行動電源 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

同時為了滿足外出需求，本次周邊系列同步推出「帆布提袋、摺疊收納袋」，飲料控必備「保溫瓶」、外出實用的「行動電源、壓克力鎖圈」，以及「多功能證件套」拿來裝悠遊卡嗶捷運也可可愛愛。為了增添居家儀式感，故宮更特別設計「故宮三寶玻璃杯」、以及正在監修中「盲盒公仔」，作為收藏更增添價值。
故宮精品 迪士尼100周年系列限定商品 帆布袋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
故宮精品 迪士尼100周年系列限定商品 盲盒公仔(監修中) / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載







故宮精品 迪士尼100周年系列限定商品
上市日期：2023/11/15起
販售通路：故宮精品網路商城(即日起上市)、故宮南、北院商店、全台7-ELEVEN同步推出快閃購/集點送活動
活動網址：https://walkr.tw/iMGN6gFG

詳細活動規範及供應情形，依 故宮精品 官方公告為準。
故宮精品 迪士尼100周年系列限定商品 推薦周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
故宮精品 迪士尼100周年系列限定商品 限定周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

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