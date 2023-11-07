超級瑪利歐一番賞在小七！許多任天堂鐵粉對於經典遊戲「超級瑪利歐」情有獨鍾，限定周邊小物更日讓人不管是求代購、或親自飛日本環球影城都要買爆。這次在台灣7-ELEVEN就能抽「超級瑪利歐一番賞」，總共7種獎項、12款周邊小物，鐵粉通通要衝。



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7-ELEVEN將在11/7起於限定門市推出「一番賞 超級瑪利歐 居家大冒險」，每抽270元可獲得隨機一款獎項，最大獎A賞「超級瑪利歐時鐘」會發出專屬特殊音效，還有經典配角「魷魚」造型的醬料罐，以及超萌「水管存錢筒」則是「最後賞」，買完最後一個抽獎券就能直接獲得。







特別的是，本次一番賞獎項中，如果抽中「E賞」會隨機獲得一款「造型筷架/杯子/小碟子」，每一款小瓷器都直感滿分，其中包含瑪利歐與路易吉帽子造型筷架、瑪利歐與耀西圖案杯子、以及魷魚與泡泡魚圖案的醬油碟，粉絲品手氣也要抽到。





7-ELEVEN一番賞 超級瑪利歐 居家大冒險

上市日期：2023/11/07起

供應門市：7-ELEVEN限定門市，依官方公告為準。

售價：每抽270元

獎項：

A賞：時鐘

B賞：存錢筒

C賞：魷魚醬料罐

D賞：壓克力萬年曆

E賞：造型筷架/杯子/小碟子

F賞：收納包/毛巾

G賞：軟膠杯墊/髮夾/束帶

最後賞：存錢筒