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瑪利歐帽子筷架太可愛！任天堂「超級瑪利歐一番賞」7-ELEVEN就能抽，水管存錢筒、魷魚醬料罐任天堂鐵粉抽起來。

2023-11-07 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：7-ELEVEN 人氣：3,262
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編輯 張人尹

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超級瑪利歐一番賞在小七！許多任天堂鐵粉對於經典遊戲「超級瑪利歐」情有獨鍾，限定周邊小物更日讓人不管是求代購、或親自飛日本環球影城都要買爆。這次在台灣7-ELEVEN就能抽「超級瑪利歐一番賞」，總共7種獎項、12款周邊小物，鐵粉通通要衝。

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7-ELEVEN一番賞 超級瑪利歐 居家大冒險 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN一番賞 超級瑪利歐 帽子筷架 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

7-ELEVEN將在11/7起於限定門市推出「一番賞 超級瑪利歐 居家大冒險」，每抽270元可獲得隨機一款獎項，最大獎A賞「超級瑪利歐時鐘」會發出專屬特殊音效，還有經典配角「魷魚」造型的醬料罐，以及超萌「水管存錢筒」則是「最後賞」，買完最後一個抽獎券就能直接獲得。
7-ELEVEN一番賞 超級瑪利歐 居家大冒險 獎項 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN一番賞 超級瑪利歐 居家大冒險 魷魚/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

特別的是，本次一番賞獎項中，如果抽中「E賞」會隨機獲得一款「造型筷架/杯子/小碟子」，每一款小瓷器都直感滿分，其中包含瑪利歐與路易吉帽子造型筷架、瑪利歐與耀西圖案杯子、以及魷魚與泡泡魚圖案的醬油碟，粉絲品手氣也要抽到。
7-ELEVEN一番賞 超級瑪利歐 居家大冒險 耀西 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN一番賞 超級瑪利歐 居家大冒險 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載





 

7-ELEVEN一番賞 超級瑪利歐 居家大冒險

上市日期：2023/11/07起
供應門市：7-ELEVEN限定門市，依官方公告為準。
售價：每抽270元
獎項：
A賞：時鐘
B賞：存錢筒
C賞：魷魚醬料罐
D賞：壓克力萬年曆
E賞：造型筷架/杯子/小碟子
F賞：收納包/毛巾
G賞：軟膠杯墊/髮夾/束帶
最後賞：存錢筒

 

 

 

 

 

 

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