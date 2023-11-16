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哈根達斯開心果冰淇淋！哈根達斯巧克力冰淇淋火鍋強勢回歸，冬季限定開心果冰淇淋、栗子蒙布朗冰淇淋開吃。

2023-11-16 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：551
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編輯 張人尹

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哈根達斯新品是開心果冰淇淋！冰品控不論春夏秋冬都要吃的「哈根達斯」這次再推新品，以冬季主題設計全新「堅果樂園」主題冰淇淋新品，包含開心果、栗子、夏威夷脆果通通吃得到，還有沒年冬季必吃「巧克力冰淇淋火鍋」也強勢回歸，冰淇淋控又有理由約姐妹一起吃。

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哈根達斯 2023冬季限定全新口味 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
哈根達斯 2023冬季限定全新口味 開心果冰淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

哈根達斯本次新品以「堅果樂園」作為主題，推出全新冰淇淋品脫，主推口味「開心果冰淇淋」，以牛奶冰淇淋搭配開心果醬，其中還吃得到開心果、杏仁碎粒增添口感。另一款「栗子塔冰淇淋」更是把栗子蒙布朗變成冰淇淋，吃得到濃郁栗子醬、餅乾碎片，還有一款「夏威夷脆果仁雪糕」，外層是夏威夷果仁碎粒和比利時巧克力，內層搭配香草冰淇淋與太妃糖漿， 冰品控衝超商就能嚐鮮。
哈根達斯 2023冬季限定全新口味 品脫 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
哈根達斯 2023冬季限定全新口味 雪糕 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，哈根達斯在門市同步推出秋冬必吃「冰淇淋火鍋」強勢回歸，2023年度的冰淇淋鍋以造型鍋盅設計，搭配開心果、栗子塔、夏威夷果仁多種口味冰淇淋球、以及水果等配料，除了內用之外，同時也設計外帶版本，32球冰淇淋加帶鍋盅通通回家吃。
哈根達斯 2023冬季限定全新口味 冰淇淋火鍋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
哈根達斯 2023冬季限定全新口味 巧克力鍋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



在哈根達斯門市內，還能享受到本次新品甜點「冰紛麋鹿派對」限定盤餐，使用粉紅巧克力甜筒聖誕樹，搭配麋鹿造型的冰淇淋球，還有冰淇淋蛋糕「開心綠意」開心果冰淇淋口味，更推薦搭配新飲品「冬季樂園」抹茶冰淇淋搭配咖啡拿鐵，「金色年代」則使用栗子塔冰淇淋、經典巧克力冰淇淋搭配咖啡拿鐵，讓人拍IG打卡超可愛。
哈根達斯 2023冬季限定全新口味 盤餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
哈根達斯 2023冬季限定全新口味 拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



哈根達斯 2023冬季限定全新口味
推薦品項：
開心果冰淇淋
杯裝(420ml) 359元
迷你杯(100ml) 129元
販售通路: 全台各大通路/ 哈根達斯門市、線上官方商店

栗子塔冰淇淋
建議售價: 
杯裝(420ml) 359元
迷你杯(100ml) 129元
販售通路: 全台各大通路/ 哈根達斯門市、線上官方商店

夏威夷脆果仁雪糕
建議售價: 129元
販售通路: 全台各大通路/ 哈根達斯門市、線上官方商店

哈根達斯冰淇淋火鍋
內用售價：899元
外帶售價：經典組2,380元/嚐鮮組1,980元

冰紛糜鹿派對
售價：385元

冬季樂園
售價：295元

金色年代
售價：295元

詳細活動規範及供應情形，依 哈根達斯 官方公告為準。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#哈根達斯
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哈根達斯 冰淇淋 巧克力 冰淇淋火鍋 more
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