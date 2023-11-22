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25元吃全家X畬室巧克力霜淇淋！全家霜淇淋新口味「畬室巧克力」回歸，隱藏版買一送一攻略必看。

2023-11-22 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：4,613
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

巧克力控擠爆全家吃畬室巧克力霜淇淋！寒流來襲，就是要吃最濃情的巧克力，而作為超商界最強霜淇淋的全家，今年冬天除了推出巧克力大賞之外，全家店員加碼透露，12月霜淇淋新口味將再度將和台北精品巧克力「畬室巧克力」聯手，打造最療癒的巧克力甜點時光。
全家畬室巧克力霜淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

榮獲法國巴黎世界巧克力大賽ICA的台灣精品巧克力-畬室，從2021年冬天首度和全家聯名推出巧克力霜淇淋、熱飲和甜點，便讓巧克力控天天到全家朝聖，吃銅板價精品巧克力霜淇淋。這次，預計將在12/5再度回歸，會推出什麼限定巧克力口味霜淇淋、熱飲或是限定甜點，也讓大家期待，就等開賣後來個輕奢巧克力下午茶。
全家畬室巧克力霜淇淋預計12/5 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

除了新口味霜淇淋搶先曝光之外，近日也有隱藏版全家霜淇淋買一送一優惠攻略也同步獻上，只要在FamiPort機台領取任一個票券，無論是演唱會票、車票等通通都加碼可享咖啡或霜淇淋買一送一。近日也推出《BIG》公益電影票認購活動，憑著認購的憑證，也能享有霜淇淋買一送一優惠，等於平均一支霜淇淋只要25元。

推薦閱讀：草莓芋泥甜點神組合！食芋堂「草莓芋泥系列」10款甜點開搶，浮誇雙層草莓蛋糕、草莓芋泥裸蛋糕欠吃。
全家畬室巧克力霜淇淋買一送一攻略 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

全家X畬室巧克力霜淇淋開賣日

開賣日：預計2023/12/5
 

全家X畬室巧克力霜淇淋買一送一優惠

1、FamiPort機台票券
活動時間：即日起至2023/12/31
活動內容：持FamiPort票券可享Let's café 熱單品美式 (中杯)​或 Fami!ce 霜淇淋 (不限口味)買一送一。

2、全家Ｘ《BIG》公益電影票認購活動
活動內容：11/15起凡消費者至「全家」店舖FamiPort機台或持認購條碼，即可以每張250元認購公益電影票，所有電影票券將捐助給家扶基金會、伊甸基金會、喜願協會、世界和平會、肯愛協會等公益團體。
優惠加碼：持認購憑證還可享有Let’s Café中杯單品熱美式或Fami!ce霜淇淋買一送一優惠。

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全家 畬室巧克力 全家霜淇淋 巧克力 more
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