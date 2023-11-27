喜歡耶誕節不只是因為節慶、更是因為耶誕節總能讓人感受到心暖暖，一個充滿感恩的日子。德式精品咖啡「kafeD 咖啡滴」為了讓這個充滿暖心、感恩的耶誕節可以多一個甜甜，特別推出5款聖誕期間限定甜品及飲品，要讓咖啡控、甜點控，都能暖心過節。



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這一次2023聖誕，kafeD 咖啡滴推出「聖誕球」、「聖誕樹」、「聖誕帽」、「潘朵尼尼」和「醉了帶我走」共5款聖誕期間限定甜品及飲品，可愛又好拍的外型搭上濃郁絲滑、讓人欲罷不能的口感，成就美妙的視覺和味覺雙重饗宴。





其中，紅白配色的「聖誕球」外觀靈感來自聖誕樹上的必備裝飾。唇紅的糖衣散發誘人氣息，點綴上潔白雪花飛揚，餡料以白乳酪慕斯交織黑醋栗起司醬打造出酸甜滋味，加入甜而不膩的布朗尼內餡堆疊層次感，接續 70% 坦尚尼亞生巧克力與 TERRA 哥倫比亞可可碎豆襯托，為年末的歡聚時光增添一絲奢華儀式感。





此外，外型時尚的「聖誕樹」如同精緻的藝術品，純白色潔淨外觀呼應 kafeD 德國工藝美學包浩斯設計，簡潔俐落的線條打造不同的聖誕時尚風格。「聖誕樹」添加的開心果風味更是甜點控必嚐美味，其中更加入甜度適中的莓果奶餡，一同入口能感受到兩者的香濃交織成舌尖上的圓舞曲，再搭配一杯 kafeD 的精品咖啡，成為今年冬季最浪漫的享受。





同時，還有「潘朵尼尼」由北義大利家家戶戶在聖誕節必吃的傳統麵包「潘娜朵妮」發想，將麵包風味結合飲品，加入經典拿鐵中，飲用咖啡時能感受淡淡的莓果餘韻。除了潘娜朵妮麵包本身帶有的果乾元素外，為打造台灣道地風格，更創新加入了台灣傳統食材「黑糖桂圓」，象徵聖誕節「團圓」以及一年一切「圓滿」，結合東西方的美好佳節祝福。此外，莓果的酸甜滋味與焦糖醬也讓潘朵尼尼多了幾分甜蜜，打造出甜而不膩的多層次豐富口感。





而大人系風味飲品「醉了帶我走」在傳統的愛爾蘭咖啡中加入橙酒及巧克力，多重口感堆疊呈現聖誕的微醺感節慶氛圍。其中還鋪上厚厚一層奶蓋，宛如被白雪覆蓋的大地，最後撒上薄薄一層質地細膩的可可粉，使成熟的甘甜與醇厚層層交疊在口中綿延綻放，讓每一口入喉都感受kafeD為消費者獻上的暖暖聖誕祝福。



kafeD 在去年聖誕期間推出的「聖誕帽」廣受消費者好評，更成為品牌最熱銷的品項之一，憑藉高人氣將在今年的聖誕期間於台北 101 門市獨家販售。外觀吸睛的聖誕帽使用 kafeD 最經典的原味年輪蛋糕作為基底，並在口感綿密的蛋糕外裹上椰子粉，內餡佐以酸甜莓果醬，搭配上白巧克力慕斯，多層次的酸甜風味共譜成富有聖誕意義的一款甜點。最後，即日起至12月31日，於全台 kafeD ⾨市購買任⼀聖誕飲品及甜點組合，結帳時秀出「圈起來」手舉牌影片，即可立即享新台幣 50 元折扣。此活動的營業所得將會捐贈 10% 予公益機構「社團法人臺灣圓愛全人關懷協會」。kafeD 邀請大家在聖誕節一同享用甜點，共同沉浸在佳節的氛圍中，並在享受美食的同時還能做公益，為今年聖誕增添不一樣的儀式感，讓愛無限傳遞。

kafeD 咖啡滴

現有門市：台北鑽石塔、台北101、台北信義A8、新竹遠百竹北（籌備中）、台中新光、台中水湳旗艦店。

kafeD 官方網站：https://www.kafed.com.tw/