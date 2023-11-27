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必勝客蝦趴比薩蛋糕！必勝客X蝦皮購物「必勝蝦趴比薩蛋糕」雙層比薩正式開賣，超獵奇「比薩蛋糕」要拍。

2023-11-27 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：必勝客 人氣：877
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編輯 張人尹

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必勝客新品是「比薩蛋糕」！主打新奇、獵奇比薩的「必勝客」這次不玩創意口味，而是與「蝦皮購物」攜手合作，推出全新造型的「比薩蛋糕」，主打雙層比薩、神還原蛋糕造型，加上299元超高CP值，讓比薩控慶生、年底開趴通通可以約吃一波。

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必勝客X蝦皮購物 必勝蝦趴比薩蛋糕 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這次必勝客與蝦皮購物聯手，推出新品「必勝蝦趴比薩蛋糕」共同慶祝蝦皮12.12狂歡生日慶，其中，本次比薩蛋糕特別以一大一小的比薩堆疊，打造雙層蛋糕造型，上層是海鮮口味比薩，使用新鮮蝦子、花枝與經典番茄紅醬，下層則是美式臘腸口味，搭配外圈使用莫扎瑞拉起司，模擬蛋糕鮮奶油裝飾，打造披薩控專屬的鹹口味蛋糕。
必勝蝦趴比薩蛋糕 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

更狂的是，針對本次限定新品「必勝蝦趴比薩蛋糕」，必勝客推出299元快閃優惠價，並且在PK APP推出「三個大比薩888元」年末限定回饋，換算下來相當於直接打44折起。同時新品「炙烤大蝦嫩牛比薩」也享買大送大、加價29元還有迷你版Tabasco。除此之外，觀看12/7蝦皮官方直播，還有機會獲得3份「必勝客小比薩兌換碼」，比薩控準備約吃。
必勝客新品 炙烤大蝦嫩牛比薩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
必勝客獨家 Tabasco限定迷你瓶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

 

必勝客X蝦皮購物 必勝蝦趴比薩蛋糕

販售時間：即日起至12/12
販售通路：全台門市
優惠內容：優惠價299元
 

必勝客x蝦皮1想不到直播

活動時間：12/7
活動地點：蝦皮購物官方直播
優惠內容：觀看直播，就有機會獲得3份必勝客小比薩兌換碼。
 

必勝客新品 炙烤大蝦嫩牛比薩

販售時間：即日起至售完為止
販售通路：全台門市
優惠內容：外帶買大送大、外送買大送小只要880元，小比薩只要620元；大比薩升級只要加價135元、小比薩加價105元，即可升級「松露起司龍捲風餅皮」/「帕瑪森起司龍捲風餅皮」。
 

必勝客獨家 Tabasco限定迷你瓶

販售時間：即日起至售完為止
販售通路：全台門市
優惠內容：購買「炙烤大蝦嫩牛比薩」外帶買大送大(880元)，加價29元即可獲得。
 

必勝客三個大比薩888元

販售時間：即日起至113/1/8
販售通路：PK APP
優惠內容：三個13吋大比薩888元(活動限定口味)

詳細活動規範及供應情形，依 必勝客 官方公告為準。

 

 

 

 

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