CAFE ACME進駐台北101 35樓！IG網美都在拍的質感系早午餐「CAFE ACME」，在12/1起正式進駐台北101，除了有35樓、270度景觀之外，更推出只有101店才有的「ACME自製餐盒」滿足上班族午餐需求，無論是午餐約吃、還是下午茶拍美照，通通可以衝。



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CAFE ACME象山店結束營業後，以「CAFE ACME mini」品牌小標在12起正式插旗台北101，在新開幕的101店門市同步提供輕食系列「三明治、貝果、鹹派」，以及手作甜點「檸檬塔、開心果巴斯克、檸檬奶霜」蛋糕，以及可頌、司康、餅乾等烘焙點心，可以一邊享受35樓窗景、一邊跟姐妹喝下午茶。







特別的是，看準台北101的上班族需求，CAFE ACME mini也特別推出獨家限定「ACME自製餐盒」，於週一至週五上班日午間時段供應，價位落在220-250元之間，其中包含打拋豬、綠咖哩等不同餐點每日更換，讓人天天吃不膩。此外，更推出早餐菜單「早餐+飲品」200元、以及每日15:00-17:30Happy Hour時段「第二杯半價」優惠。





CAFE ACME mini Taipei 101

配合新門市開幕，CAFE ACME mini在12/1起推出「CAFE ACME x Taipei 101 限定餅乾」，只要點指定蛋糕+飲品，就免費送雙色Taipei 101造型餅乾，除此之外，開幕期間消費不限金額，就送「CAFE ACME 101貼紙」、還有50元加購「CAFE ACME便利貼」，都使用CAFE ACME台北101限定圖案以及漸層綠色配色，讓人好拍、好打卡。

開幕日期：2023/12/1正式開幕

營業時間：週一-週五 08:00-18:00 週六週日 10:00-18:00

地址：台北市信義路五段七號35樓（於台北101辦公大樓西側專屬櫃檯搭乘電梯）

電話：02-66177557（無訂位）



CAFE ACME 101 開幕限定活動

活動期間：2023/12/01-12/31

活動內容：

1、點購指定餐點組合可獲得CAFE ACME x Taipei 101 限定餅乾。

2、凡至CAFE ACME 101門市消費不限金額即贈送CAFE ACME Taipei 101限定貼紙組。

3、推出50元加購開幕限定 CAFE ACME Taipei 101便利貼。



詳細活動規範及供應情形，依 CAFE ACME 官方公告為準。