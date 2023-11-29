升級版爭鮮迴轉壽司登場！把爭鮮迴轉壽司服務升級的「爭鮮PLUS」，即日起正式在台北市正式開幕，除了主打一般爭鮮吃不到的烤物、炸物、拉麵之外，更在台北門市首次推出「膠囊列車送餐」新服務，可愛造型與全新送餐方式，讓壽司控通通要打卡。



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堪稱升級版爭鮮的「爭鮮PLUS」在全台已有21間分店，與一般爭鮮迴轉壽司不同的是，增加了「雙層軌道」送餐方式，以及升級版料理如烤炸物、麵食、甜點飲品等多元日式餐點，無論是炙烤雞肉串、酥炸魷米花、明太子干貝燒等居酒屋必吃料理，或是私房推薦「盛合壽司、九州蒜香蛤蜊拉麵、起士棉花糖銅鑼燒」等菜單，通通在爭鮮PLUS才吃得到。







台北市第一間「爭鮮PLUS」在善導寺捷運站旁徵正式插旗，與其他間爭鮮PLUS相比，除了使用可愛藍綠色系裝潢、復古燈箱之外，更把雙層軌道服務升級，變成超可愛「膠囊列車」，用手機點餐後，餐點會由上層軌道的列車送餐到桌邊，一節一節的膠囊列車從頭頂駛過，更讓人限動打卡拍不停。





爭鮮PLUS善導寺店

配合新門市開幕，爭鮮PLUS善導寺店在12/1起推出開幕優惠回饋粉絲，12/1-12/3推出「鮭貝蝦三味」內用優惠價80元，12/4-12/10「抹茶霜淇淋」買1送1，還有12/11-12/17「酥炸魷米花」優惠價40元，以及12/18-12/24「燒炙起士蝦」1+1加量優惠40元，相當於買一送一，讓壽司控趁新開幕先來踩點。

開幕日期：2023/12/01正式開幕，即日起試營運

地址：台北市中正區忠孝東路一段152號



爭鮮PLUS善導寺店 開幕優惠

12/01-12/03：「鮭貝蝦三味」內用優惠價80元

12/04-12/10：「抹茶霜淇淋」買1送1

12/11-12/17：「酥炸魷米花」優惠價40元

12/18-12/24：「燒炙起士蝦」1+1加量優惠40元

12/25-12/31：「北海道厚鮮干貝」1+1加量優惠60元



詳細活動規範及供應情形，依 爭鮮PLUS 官方公告為準。