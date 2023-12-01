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達美樂披薩外送買一送一！達美樂攜手Uber Eats「披薩買一送一」連續31天，外送披薩買一送一、免外送費吃起來。

2023-12-01 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：達美樂 人氣：145
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編輯 張人尹

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達美樂披薩外送買一送一！誰說披薩只有外帶才優惠，這次達美樂披薩外送也有買一送一、免運費。鎖定年末聚餐話題，達美樂這次特別攜手Uber Eats，進行全新的外送方案，在12/1-12/31推出披薩不分尺寸買一送一優惠，還有期間限定「免外送費」優惠，披薩控又有理由吃起來。

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達美樂 小披薩外帶優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
達美樂 小披薩外帶優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

達美樂這次與Uber Eats進行全新「由商店外送」合作模式，在Uber Eats APP上點購「由商店外送」的達美樂店家，下單之後會由達美樂門市直接外送，比起一般店家外送多了優惠選擇、也可以隨時在APP追蹤餐點資訊跟外送進度。
達美樂 Uber Eats 外送優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
達美樂 小披薩外帶優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

配合全新服務開跑，達美樂XUber Eats在12/1-12/31推出「達美樂披薩買一送一」優惠，不分尺寸、口味，甚至個人獨享小披薩，都可享買一送一。在12/6-12/27還有Uber Eats平台「達美樂披薩免外送費」優惠，12/11-12/31還有達美樂聖誕新年新品優惠、專屬8折優惠等，披薩控天天都有理由約吃、點外送。
達美樂 Uber Eats 外送優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
達美樂 夏季777優惠活動 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

達美樂 Uber Eats 外送優惠

活動平台：Uber Eats APP
活動內容：
12/01-12/31，達美樂披薩不分尺寸、口味買一送一。
12/06-12/27，Uber Eats平台點達美樂披薩免外送費。
12/11-12/31，達美樂聖誕新年新品優惠、專屬8折優惠。

詳細活動規範及供應情形，依 達美樂 官方公告為準。

 

 

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