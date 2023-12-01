讓人吃一口就會很喜歡的WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳，由米其林星級名廚林明健Kin與駐店主廚吳思緯攜手提供信義區最讓人喜歡的原木燒烤牛排。這一次為了讓老饕吃貨，可以在2023耶誕節品嚐到最有人氣、最貼近過節氣氛的耶誕料理，特別推出「歡頌耶誕盛」季節限定料理，運用迷人的煙燻香氣帶出食材極致鮮美的原汁原味，一同歡度最熱鬧溫馨的耶誕佳節。



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WILDWOOD表示，為了搶攻2023年底耶誕、跨年商機，特別在12月23日至25日推出「節慶限定 – 歡頌耶誕盛宴」、還有12月31日晚餐時段推出「豪華跨年饗宴」。不只是延續WILDWOOD經典元素，主廚運用高超料理技法將原木燒烤的直火粗獷與各式豐盛極鮮肉品、澎湃活海鮮等頂級食材產生完美的梅納反應，創造獨樹一格的迷人煙燻香氣與質樸風味，再搭配南洋、日式等異國風情色彩的醬汁與前菜，要在最美好的節日留下最美好的回憶。





而在必點主菜方面即是「雙人美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排25oz」，主廚將帶骨肋眼牛排放入自德國進口的乾式熟成冰箱熟成，使肉質更為軟嫩並增添馥郁香氣，熟成後以原木炙烤，一刀橫切，多汁柔嫩的剖面如紅寶石般的色澤讓人口水直流，骨邊肉更是將煙燻的焦香濃郁展現的淋漓盡致，吃一口就會停不下來。



此外，還有「伊比利豬上蓋」更是好吃到讓人很意外，嚴選伊比利豬最軟嫩的上蓋肉，藉由直火炭烤至完美的六分熟，肉質粉嫩鮮甜，搭配辣根酸奶醬，堪稱一絕美味。而「澳洲玫瑰龍蝦」，龍蝦肉質鮮甜細緻，以龍眼木轉化的純炭火炙烤，賦予其迷人煙燻氣息，並搭配微辣微甜的韓式炭烤花椰菜及清爽酸香的醃漬櫻桃番茄，運用風味層次堆疊更加凸顯龍蝦的鮮甜海味。







WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳 歡頌耶誕盛宴

活動期間：12月23日至25日

活動內容：套餐每位NT$3,880+10%起；亦可加價NT$1,280+10%(每位)，享有3杯精選美酒。



WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳 豪華跨年饗宴第一輪

活動期間：12月31日跨年第一輪晚間套餐供應時間為晚上5:30至8:30，每位NT$3,880＋10%。

活動內容：含冷前菜、熱前菜或湯品、原木燒烤主餐及甜點等六道式盛宴。凡預訂第一輪用餐之賓客，還可享以NT$1,500之優惠價格購買戶外跨年派對之站票門票1張(原價NT$2,000)！每人限購1張，請於訂位時一併告知服務人員。



WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳 豪華跨年饗宴第二輪

活動期間：12月31日跨年第二輪晚間套餐供應時間為晚上9:30至凌晨1:30，每位NT$6,680＋10%起。

活動內容：含四道開胃小點與前菜、原木燒烤主菜和甜點等共七道式盛宴，亦可參與「香檳花園戶外跨年派對」。