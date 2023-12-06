抹茶控羨慕台大生！以推廣宇治抹茶、光觀而誕生的超萌吉祥物「茶茶小王子」，不僅引進各種宇治抹茶零食、甜點，更在台灣開設抹茶專賣店滿足抹茶控的甜點胃。先前在士林店快閃的甜點吃到飽活動，更是掀起暴動，一早就去排隊領號碼牌，只為了狂吃抹茶甜點。這次首度和台大農場跨界合作，為台大師生帶來199元甜點吃到飽加價購優惠。





▲圖片來源：「茶茶小王子-士林店」FB粉絲團。



於即日起至12/15的平日下午兩點登場的茶茶小王子台大店「199元甜點吃到飽加價購」活動，消息一出便在台大生社團中掀起討論。以友善動物福利為重點發展的台大農場，以科學養殖出具有高營養的鮮奶，和茶茶小王子特調飲品、自製甜點碰撞出新火花。只要在店內點購任一款飲品，就能以199元升級甜點吃到飽。





▲圖片來源：「茶茶小王子-士林店」FB粉絲團。



每道甜點均使用宇治抹茶粉、宇治焙茶粉，和來自臺大農場的鮮乳和非籠飼雞蛋製作而成。吃到飽活動預計每天下午兩點發入場號碼牌、兩點半開放入場，每場次限量40組入場享用甜點吃到飽優惠。當天領到41~150號無法入場者，則是可以在下午三點半至四點半之間憑號碼牌免費兌換抹茶霜淇淋。



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茶茶小王子台大店 199元甜點吃到飽

活動地點：台北市大安區舟山路10巷1弄4號（學新館）

活動方式：凡台大師生及校友至台大店消費任一原價飲品＋$199享甜點吃到飽。

活動日期：12/4～12/15（六日公休）

活動時間：14:30～16:00（限時90分鐘，取餐時間60分鐘）



注意事項：

1、此活動不適用其他優惠；活動時段僅提供參與吃到飽者內用。

2、因甜品皆為手工製作，數量及座位皆有限，每日限量40位。

3、1人1張號碼牌，依號碼牌順序進場，不可代排，無電話預約及訂位。

4、預計14:00發入場號碼牌→依序選飲料（依活動菜單為主）

預計14:30入場→選甜點→結帳（收回號碼牌）→入座一叫號領飲料

5、每日發放150張號碼牌，1-40號可進場參加吃到飽活動；41-150號無法入場者，可於當日15:30～16:30憑號碼牌至茶茶小王子台大店換取霜淇淋乙份。

6、每次取餐限拿3個，再次取餐需拿原本的盤子裝。

7、所有品項限內用不可外帶，如有外帶情況發生，會依蛋糕原價計算，請珍惜資源酌量取餐，如有浪費食物情況發生，將依蛋糕原價計算。

8、禁帶外食及飲料（水需自備）