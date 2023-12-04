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428元加分火鍋吃到飽來了！台北最強牛奶鍋吃到飽「加分食べ放題」刷新華山美食排行，全新菜單「石頭火鍋、燒酒雞」曝光。

2023-12-04 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：加分昆布鍋物-食べ放題-新生店 紛絲團 人氣：1,368
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編輯 鄭雅之

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台北火鍋控一定都聽過、吃過的加分，竟然開吃到飽了！只要說到「牛奶鍋」許多火鍋控第一個想的就是加分，獨家特製的義式白醬鍋底擄獲一大票火鍋控的胃。近日也漸漸跨出雙北，至台中、基隆展店掀起搶訂位熱潮。今日更首度推出全新概念「加分昆布鍋食べ放題」，首間提供自助吧吃到飽的加分插旗華山周邊美食商圈。


▲圖片來源為「加分昆布鍋物-食べ放題-新生店 FB粉絲團」(以下同)。

以全新奶茶色為主視覺的店觀，搭配簡約時尚的圓弧設計，讓加分火鍋搖身變成時下最夯的打卡店。全新加分火鍋吃到飽「加分昆布鍋食べ放題 台北新生店」，用餐方式是每人點選一份主餐和1~2種湯底，再配上自助吧吃到飽，最便宜428元就能開鍋吃。



主餐有小資族會愛的「五花嫩牛、台灣黑毛豚、上選牛豚雙拼、雪花羊、無骨雞腿」，若是剛發薪想對自己好一點的話，也提供「燒酒雞、CAB濕式熟成安格斯牛小排、西班牙伊比利梅花豬、極品海宴龍王雙饗」等肉品、海鮮選擇，是其他門市吃不到的新菜。搭配自取的蔬食自助吧、副餐、甜品、飲料無限吃，打造台北火鍋控專屬的小確幸。



鍋底部分除了有經典原味昆布鍋、南洋咖哩、川味麻辣、韓風泡菜、藥膳湯底和素食湯底之外，招牌人氣王「義式白醬」更是必點款，若喜歡辣味的話，也一定要試試看混搭的「白醬泡菜、白醬麻辣」。新型態加分吃到飽也推出全新「爆炒石頭火鍋」，台式爆香的小火鍋讓人大推。

推薦閱讀：274元韓式火鍋吃到飽優惠！西門町新開店「江陵阿嬤」超過30道無限續，「韓式豆腐鍋、生菜包肉、人蔘雞粥」飽到天靈蓋。



 

加分昆布鍋食べ放題 台北新生店 

地址：台北市中山區新生北路一段90號(喜瑞飯店旁)
電話：0905-950838
營業時間：週二～週五 12:00 - 21:30 (最後點餐21:30）
週六～週日 11:30 - 21:30 (最後點餐21:30）

 

 

 

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