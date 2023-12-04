台北火鍋控一定都聽過、吃過的加分，竟然開吃到飽了！只要說到「牛奶鍋」許多火鍋控第一個想的就是加分，獨家特製的義式白醬鍋底擄獲一大票火鍋控的胃。近日也漸漸跨出雙北，至台中、基隆展店掀起搶訂位熱潮。今日更首度推出全新概念「加分昆布鍋食べ放題」，首間提供自助吧吃到飽的加分插旗華山周邊美食商圈。





▲圖片來源為「加分昆布鍋物-食べ放題-新生店 FB粉絲團」(以下同)。



以全新奶茶色為主視覺的店觀，搭配簡約時尚的圓弧設計，讓加分火鍋搖身變成時下最夯的打卡店。全新加分火鍋吃到飽「加分昆布鍋食べ放題 台北新生店」，用餐方式是每人點選一份主餐和1~2種湯底，再配上自助吧吃到飽，最便宜428元就能開鍋吃。







主餐有小資族會愛的「五花嫩牛、台灣黑毛豚、上選牛豚雙拼、雪花羊、無骨雞腿」，若是剛發薪想對自己好一點的話，也提供「燒酒雞、CAB濕式熟成安格斯牛小排、西班牙伊比利梅花豬、極品海宴龍王雙饗」等肉品、海鮮選擇，是其他門市吃不到的新菜。搭配自取的蔬食自助吧、副餐、甜品、飲料無限吃，打造台北火鍋控專屬的小確幸。





加分昆布鍋食べ放題 台北新生店

地址：台北市中山區新生北路一段90號(喜瑞飯店旁)

電話：0905-950838

營業時間：週二～週五 12:00 - 21:30 (最後點餐21:30）

週六～週日 11:30 - 21:30 (最後點餐21:30）

