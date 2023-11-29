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274元韓式火鍋吃到飽優惠！西門町新開店「江陵阿嬤」超過30道無限續，「韓式豆腐鍋、生菜包肉、人蔘雞粥」飽到天靈蓋。

2023-11-29 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：2,974
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編輯 鄭雅之

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西門町吃到飽再加一！作為年輕人聚集的西門町，除了有老字號小吃之外，更是平價吃到飽戰區。來自韓國的「江陵阿嬤강릉할매」特意在台灣開設首間韓鍋吃到飽新型態餐廳，將台灣人最愛的火鍋、吃到飽結合，以少見的韓式豆腐鍋無限續，再搭配自助吧台吃到飽為主打，以498元超高CP值刷新西門町吃到飽排行榜。開幕加碼推兩人同行一人免費優惠，平均一人只要274元就開吃。



「江陵阿嬤강릉할매」創辦人崔恩永입니다為了尋回記憶中阿嬤親手磨豆製做豆腐的美味，才開設此品牌。從醬料到調味皆為韓國進口，只為了保留韓國江陵道地風味的韓式豆腐鍋，並且搭配台灣在地新鮮食材，推出「經典、泡菜、麻辣、蔬菜高湯」四款湯底，再自選牛肉、豬肉或海鮮主食，也貼心為素食者推出清爽「菇菇嫩豆腐鍋」，全部韓式豆腐鍋皆可無限續點，最適合冬天來好幾鍋暖胃。



除了現點現做的韓式豆腐鍋之外，吃到飽自助吧也提供約30種韓式料理和小菜任君挑選。有韓式餐廳絕對少不了的韓式涼拌醃漬小菜，涼拌黃豆芽、小黃瓜等常見的小菜之外，也端上台灣少見、成本較高的涼拌裙帶絲、QQ麵、黑麻糊蓮藕，可見其用心。



自助吧檯上還有製作繁瑣的韓式炒冬粉、DIY特製的韓式六色拌飯、馬鈴薯起司煎餅、空心菜海鮮煎餅、BBQ醬炒牛肉、人蔘雞粥等經典韓式熟食，其中最推薦「菜包肉」提供厚切豬五花和牛五花片，搭配著蒜片和韓式辣醬一口吃超過癮。現場也提供櫛瓜、大白菜等各類蔬菜煎餅，滿滿的韓式小菜就彷彿來到阿嬤家用餐一樣擺滿桌，就怕你餓。



而以嫩豆腐鍋為主角的「江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽」，也在自助吧台上擺上兩個蒸籠，裡頭分別擺放板豆腐和嫩豆腐，分別可自行組裝成豆腐泡菜，又或是淋上黑糖醬、黃豆粉和花生碎裡的黑糖豆腐，顛覆大家對於豆腐的吃法。甜點部分也提供韓國傳統甜品「韓式水果花菜」，以西瓜、牛奶和時令水果特製的消暑甜點，。



為了歡慶台灣首間「江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽」插旗西門町，於正式開幕日12/1當天起，連續三天推出兩人同行一人免費優惠，只要現場排隊前25組即可享有第二人免費，平均一人僅要274元，其餘入場用餐客人則是享有9折優惠。而12/4起至12月底還加碼推兩人同行第二人8折優惠。

推薦閱讀：凱菲屋新菜單！台北君悅酒店凱菲屋吃到飽2023「湛豔饗食‧馬來西亞美食節」，再加碼抽來回機票、吃到飽餐券。

江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽 西門店 店家資訊

地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓（西門町TiT大樓4樓/唐吉訶德樓上）
電話：02-2331-0501
營業時間：
週日至週四11:00~22:00（收客至20:30）
週五、週六11:00~22:30（收客至21:00）
 

江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽 西門店價錢

售價：每人$498元，酌收10%清潔費。
用餐時間：限時90分鐘吃到飽。
 

江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽 西門店 開幕優惠

1、2023/12/1~12/3 現場排隊前25組兩人同行一人免費，其餘一律享9折優惠。
2、2023/12/4~12/31 兩人同行第二人8折優惠。
 

 

 

 

 

 

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西門町 台北美食 韓式料理 吃到飽 more
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