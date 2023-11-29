西門町吃到飽再加一！作為年輕人聚集的西門町，除了有老字號小吃之外，更是平價吃到飽戰區。來自韓國的「江陵阿嬤강릉할매」特意在台灣開設首間韓鍋吃到飽新型態餐廳，將台灣人最愛的火鍋、吃到飽結合，以少見的韓式豆腐鍋無限續，再搭配自助吧台吃到飽為主打，以498元超高CP值刷新西門町吃到飽排行榜。開幕加碼推兩人同行一人免費優惠，平均一人只要274元就開吃。







「江陵阿嬤강릉할매」創辦人崔恩永입니다為了尋回記憶中阿嬤親手磨豆製做豆腐的美味，才開設此品牌。從醬料到調味皆為韓國進口，只為了保留韓國江陵道地風味的韓式豆腐鍋，並且搭配台灣在地新鮮食材，推出「經典、泡菜、麻辣、蔬菜高湯」四款湯底，再自選牛肉、豬肉或海鮮主食，也貼心為素食者推出清爽「菇菇嫩豆腐鍋」，全部韓式豆腐鍋皆可無限續點，最適合冬天來好幾鍋暖胃。







除了現點現做的韓式豆腐鍋之外，吃到飽自助吧也提供約30種韓式料理和小菜任君挑選。有韓式餐廳絕對少不了的韓式涼拌醃漬小菜，涼拌黃豆芽、小黃瓜等常見的小菜之外，也端上台灣少見、成本較高的涼拌裙帶絲、QQ麵、黑麻糊蓮藕，可見其用心。





江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽 西門店 店家資訊

地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓（西門町TiT大樓4樓/唐吉訶德樓上）

電話：02-2331-0501

營業時間：

週日至週四11:00~22:00（收客至20:30）

週五、週六11:00~22:30（收客至21:00）



江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽 西門店價錢

售價：每人$498元，酌收10%清潔費。

用餐時間：限時90分鐘吃到飽。



江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽 西門店 開幕優惠

1、2023/12/1~12/3 現場排隊前25組兩人同行一人免費，其餘一律享9折優惠。

2、2023/12/4~12/31 兩人同行第二人8折優惠。

