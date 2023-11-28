堪稱最強吃到飽餐廳之一「台北君悅凱菲屋」推出2023歲未最後一檔吃到飽活動「湛豔饗食‧馬來西亞美食節」，不只是要吃到飽控品嚐到最美味的馬來西亞料理、更重要的就是，只要在活動期間四人同行享用凱菲屋午餐或晚餐即可參加抽獎，就有機會獲得來回機票、吃到飽住宿券。



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獲抽獎資格，台北君悅將於12月10日晚間抽出馬來西亞國際航空台北到吉隆坡、亞洲航空台北到亞庇來回機票各兩張，以及吉隆坡君悅酒店、亞庇京那巴魯凱悅酒店、吉隆坡武吉加里爾凱悅嘉軒酒店免費住宿兩晚含翌日早餐及凱菲屋自助餐、彩日本料理自助餐券等超值大獎。





而在這一次的馬來西亞料理之中，首推「經典肉骨茶」 將當歸、桂皮、丁香等藥材入雞湯慢熬3小時，添入精選油花均勻豬肋排、帶皮蒜頭續燉1小時至湯色深濃、甘口宜人，搭佐飽吸湯汁酥炸油條與特製辣醬辛香風味完美結合。此外，「香料咖哩麵」香炒紅洋蔥、香茅、蝦米等香料，綜合紅黃咖哩、椰奶、檸檬葉與濃雞湯熬製湯底，搭配現燙油麵、炸洋芋、雞胸肉及魚丸等佐料，再以金桔檸檬、香菜靈魂添香。





當然不能少了「馬來風味烤魚」選用現流鱸魚，魚肚填入洋蔥絲、抹上秘製參峇醬，佐入檳城峇拉煎蝦膏提升鮮美海味，以香蕉葉包覆放入烤箱鎖住魚肉水分，味香撲鼻、魚質細緻綿密。「仁當牛肉」完美復刻曾雙奪CNN評選全球50大美食之冠軍料理。乾炒薑蔥碎、茴香粉、孜然粉、荳蔻、檸檬葉等二十種香料，加入椰奶與椰糖滷製牛腱至收汁入味嫩口，以椰子粉點綴，帶出甘甜尾韻。





最後，活動期間凡四人同行享用凱菲屋午餐或晚餐即獲抽獎資格，台北君悅將於12月10日晚間抽出馬來西亞國際航空台北到吉隆坡、亞洲航空台北到亞庇來回機票各兩張，以及吉隆坡君悅酒店、亞庇京那巴魯凱悅酒店、吉隆坡武吉加里爾凱悅嘉軒酒店免費住宿兩晚含翌日早餐及凱菲屋自助餐、彩日本料理自助餐券等超值大獎。









台北君悅酒店凱菲屋吃到飽「湛豔饗食‧馬來西亞美食節」

活動期間：即日起至12月10日

活動內容：由新加坡籍台北君悅執行總主廚陳萬欽親領廚藝團隊監製道地美味，獻上馬來西亞肉骨茶、馬來風味烤魚及仁當牛肉、香蕉西米露、馬來式蔬菜沙拉、囉喏蔬果沙拉等15道大馬風味佳餚。



台北君悅酒店凱菲屋吃到飽 訂餐資訊

線上訂位：https://bit.ly/GHTCAFE

訂位專線：02-2720-1230



台北君悅酒店凱菲屋吃到飽 價錢

平日每位1,680元+10%

週五晚餐及週末、國定假日每位1,880元+10%。