吃到飽可以有更多選擇！窩客島知道許多人吃到飽一定會先看有沒有優惠活動，特別整理出目前在站上最有人氣的5間吃到飽活動，不論是想去吃飯店吃到飽、還是想品嚐韓式料理吃到飽，又或者是想吃麻辣鍋吃到飽，2023年11月吃到飽優惠5選搶先看。









探索廚房限定推出「炭烤松葉蟹腳」吃到飽

探索廚房「冬の和食祭」日本美食節11/15正式開吃，要用日本屋台小吃「關西御好燒」、居酒屋經典串燒「文字爐燒烤」、Q彈富有嚼勁的「鮑魚雞白湯拉麵」，與飛驒地區的鄉土料理「朴葉牛」，搶攻吃到飽控必吃清單。同時，延長推出「炭烤松葉蟹腳」，松葉蟹腳肉質鮮甜嫩滑，以奶油、檸檬汁、大蒜與香草調味後，再以大火炭烤使表層帶有微焦烤痕，內層肉質爽口彈牙、香味撲鼻，是冬日最奢華的好滋味。





探索廚房「冬の和食祭」日本美食節

活動期間：11/15起

活動內容：每位成人平日午晚餐 1,690 元+10%、假日午晚餐 1,890 元+10%

洽詢電話：02-6620-8018

官方網站：www.lemeridien-taipei.com



媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/375206





JR東日本買一送一、平日午餐「壯世代」吃到飽6折

JR東日本大飯店台北B1的Brilliant鉑麗安全日餐廳看準長輩族群喜歡約吃「午餐吃到飽」，特別從即日起推出「壯世代優惠」活動、凡60歲(含)以上的壯世代，即可享有週一至週五午餐時段、用餐六折優惠。同時，也為了抓住年輕人的目光，加JR東日本大飯店台北LINE好友週一至週四可享「晚晚餐買一送一」。





Brilliant鉑麗安全日餐廳 吃到飽買一送一

活動期間：即日起至12月29日

活動內容：週一至週四晚餐時段，只要成為JR東日本大飯店台北LINE好友，並在20:00過後進場的晚晚餐時段，即享有買一送一的特別優待。



Brilliant鉑麗安全日餐廳 壯世代六折

活動期間：即日起至12月29日

活動內容：60歲(含)以上的壯世代顧客可在Brilliant鉑麗安全日餐廳享有六折優待。



媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/375444





台北喜來登十二廚加碼送「韓國飲品兌換券」

台北喜來登十二廚為了滿足吃到飽控，特別限期推出「韓國美食節」，與韓國名廚合作打造超過40款道地滋味，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式美食吃到飽。並在這一次「韓國美食節」中，最推的就是嫩煎噴香的「韓式烤肉」厚嫩的美國帶骨牛小排與豬五花在烤盤上滋滋作響，濃濃醬香飄散在空氣之中，自由搭配生菜、蒜片、小菜與特製醬料，一口咬下鮮甜肉汁在嘴裡奔放。



台北喜來登大飯店十二廚「韓國美食節」

活動時間：11月20日起，週一至週五晚餐、週六至週日午、晚餐餐期限定供應

活動餐價：平日晚餐每位1,490元+10%、假日午晚餐每位1,690元+10%

餐廳地址：台北市忠孝東路一段12號1樓

訂位專線：02 2321 1818



台北喜來登大飯店十二廚「韓國美食節」加碼活動

活動加碼：11月13日至11月30日，為韓國美食節活動暖身，凡於午、晚餐六人同行、下午茶四人同行，加碼送「韓國燒酒兌換券」，可於11月20日韓國美食節活動開跑後兌換使用，限量100組，兌完為止。



媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/375887





桃園人搶吃小福利麻辣鍋中茂店三重送

升級版的「小福利麻辣鍋」新店型，第一間門市開在桃園中茂新天地，鄰近觀光景點藝文特區，店內以「復古」作為主題，設置燈箱、拍貼機等裝置增添氣氛。消費方式可選擇鴛鴦鍋雙湯底，包含「經典麻辣、汕頭鍋、日式昆布、番茄鍋」4種選擇，開過後就能享受多達10種現切肉品、搭配12款海鮮，以及自助吧提供數十種現做美食，平日午餐898元/人、晚餐及假日全天998元/人，用餐時間120分鐘內無限取用。





小福利麻辣鍋中茂店 開幕限定優惠

活動期間：即日起至2023/12/15

活動內容：

第一重：打卡好評送

打卡就送「炙燒干貝握壽司」乙份（需設為公開）

第二重：五星送FUN玩拍貼機

2人同行Google五星好評送「拍貼機」乙次（限小福利專屬相框）

第三重：拍品牌相框送

拍小福利專屬相框送「平日4人同行第4人5折券」乙張（單桌單筆消費贈送乙張，限下次消費使用）



媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/375487





新竹人馬洗手海鮮吃到飽專案149元

韓式火鍋「馬洗手맛있어요」主打不分平假日、只要299元起就能享受近40款餐點吃到飽，一開幕就讓火鍋控、韓食控約衝朝聖，這次再鎖定秋冬吃鍋話題，推出149元海鮮吃到飽方案，挑戰最狂「火鍋吃到飽」優惠新吃法。



馬洗手맛있어요 11月優惠活動

1、海鮮吃到飽專案149元：白蝦、魚片吃到飽。

2、四人同行免費送價值149元的三格起司。



媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/376061

