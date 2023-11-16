搶攻歲末吃到飽商機！JR東日本大飯店台北B1的Brilliant鉑麗安全日餐廳看準長輩族群喜歡約吃「午餐吃到飽」，特別從即日起推出「壯世代優惠」活動、凡60歲(含)以上的壯世代，即可享有週一至週五午餐時段、用餐六折優惠。同時，也為了抓住年輕人的目光，加JR東日本大飯店台北LINE好友週一至週四可享「晚晚餐買一送一」。



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Brilliant鉑麗安全日餐廳以多國美食料理聞名，半開放式廚房多款現做料理的特色吸引喜歡吃到飽的老饕，而11月份鉑麗安全日餐廳自助餐檯菜色特別加碼推出「秋蟹海鮮季主題」，包含多款新鮮海港美食，如現流煎魚、白蘭地烤生蠔、三點蟹、紅蟳、白蝦、活大蛤蠣等。



並且，主廚團隊也推出備受好評的鹽烤菲力佐焦糖紅酒醬汁、普羅旺斯香草烤羊肋排、法式燉牛舌等美食料理，滿足饕客挑剔的味蕾。同時，本月份還有來自日本秋田美食，如「日式燻蘿蔔普切塔」、「秋田油漬叉牙魚」、「米棒鍋」及「橫手炒麵」等日本東北美食料理，搶攻吃到飽控的必吃清單。





同時，即日起至12月29日逢週一至週五午餐時段，60歲(含)以上的壯世代顧客可在Brilliant鉑麗安全日餐廳享有六折優待，相邀街坊鄰居一起品嘗Buffet美食。為了進一步提供驚喜，週一至週四晚餐時段，只要成為JR東日本大飯店台北LINE好友，並在20:00過後進場的晚晚餐時段，即享有買一送一的特別優待。







Brilliant鉑麗安全日餐廳 吃到飽買一送一

活動期間：即日起至12月29日

活動內容：週一至週四晚餐時段，只要成為JR東日本大飯店台北LINE好友，並在20:00過後進場的晚晚餐時段，即享有買一送一的特別優待。



Brilliant鉑麗安全日餐廳 壯世代六折

活動期間：即日起至12月29日

活動內容：60歲(含)以上的壯世代顧客可在Brilliant鉑麗安全日餐廳享有六折優待。