為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 美食 > JR東日本買一送一！JR鉑麗安全日餐廳晚晚餐買一送一，再加碼平日午餐「壯世代」吃到飽6折。

JR東日本買一送一！JR鉑麗安全日餐廳晚晚餐買一送一，再加碼平日午餐「壯世代」吃到飽6折。

2023-11-16 文字：編輯 李維唐 圖片：JR東日本大飯店台北 人氣：2,232
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

搶攻歲末吃到飽商機！JR東日本大飯店台北B1的Brilliant鉑麗安全日餐廳看準長輩族群喜歡約吃「午餐吃到飽」，特別從即日起推出「壯世代優惠」活動、凡60歲(含)以上的壯世代，即可享有週一至週五午餐時段、用餐六折優惠。同時，也為了抓住年輕人的目光，加JR東日本大飯店台北LINE好友週一至週四可享「晚晚餐買一送一」。

推薦閱讀：探索廚房日本美食節！日本壽喜燒、拉麵、朴葉牛、壺漬牛吃到飽，再加碼炭烤松葉蟹腳吃到停不下來。
Brilliant鉑麗安全日餐廳 吃到飽買一送一

Brilliant鉑麗安全日餐廳以多國美食料理聞名，半開放式廚房多款現做料理的特色吸引喜歡吃到飽的老饕，而11月份鉑麗安全日餐廳自助餐檯菜色特別加碼推出「秋蟹海鮮季主題」，包含多款新鮮海港美食，如現流煎魚、白蘭地烤生蠔、三點蟹、紅蟳、白蝦、活大蛤蠣等。

並且，主廚團隊也推出備受好評的鹽烤菲力佐焦糖紅酒醬汁、普羅旺斯香草烤羊肋排、法式燉牛舌等美食料理，滿足饕客挑剔的味蕾。同時，本月份還有來自日本秋田美食，如「日式燻蘿蔔普切塔」、「秋田油漬叉牙魚」、「米棒鍋」及「橫手炒麵」等日本東北美食料理，搶攻吃到飽控的必吃清單。
Brilliant鉑麗安全日餐廳 吃到飽買一送一

同時，即日起至12月29日逢週一至週五午餐時段，60歲(含)以上的壯世代顧客可在Brilliant鉑麗安全日餐廳享有六折優待，相邀街坊鄰居一起品嘗Buffet美食。為了進一步提供驚喜，週一至週四晚餐時段，只要成為JR東日本大飯店台北LINE好友，並在20:00過後進場的晚晚餐時段，即享有買一送一的特別優待。
Brilliant鉑麗安全日餐廳 吃到飽買一送一

 

 

Brilliant鉑麗安全日餐廳 吃到飽買一送一
活動期間：即日起至12月29日
活動內容：週一至週四晚餐時段，只要成為JR東日本大飯店台北LINE好友，並在20:00過後進場的晚晚餐時段，即享有買一送一的特別優待。

Brilliant鉑麗安全日餐廳 壯世代六折
活動期間：即日起至12月29日
活動內容：60歲(含)以上的壯世代顧客可在Brilliant鉑麗安全日餐廳享有六折優待。

 

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#買一送一
morechevron_right
文章關鍵字
買一送一 吃到飽 JR東日本台北 優惠
延伸閱讀

探索廚房日本美食節！日本壽喜燒、拉麵、朴葉牛、壺漬牛吃到飽，再加碼炭烤松葉蟹腳吃到停不下來。

 編輯 李維唐

小資女每年只等這一天！SUBWAY潛艇堡年度感恩日，限時「買一送一」讓你買一餐飽三餐。

 編輯 鄭雅之

辰園粵菜港點吃到飽！台北喜來登辰園超過30道「經典粵式料理」晚餐時段任點任選、吃到飽，同步加碼送片皮鴨四吃，誰說吃到飽沒有好料。

 編輯 李維唐

TSUJIRI辻利茶舗期間限定「買一送一」！抹茶控把握時間一起來連吃四天吧。

 編輯 李維唐

肉肉控準備開吃！TGI FRIDAYS祭出「豬肋排買一送一」活動，就要逼肉肉控手刀訂位。

 顏爾嫻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 李維唐

編輯 李維唐
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

編輯 李維唐最新文章

morechevron_right

COUPON

日本最大級體育用品中心Alpen優惠券(東京新宿・大阪NAMBA PARKS・福岡運河城店通用)

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up