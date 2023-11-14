超人氣吃到飽「探索廚房」推出全新吃到飽菜單！探索廚房「冬の和食祭」日本美食節11/15正式開吃，要用日本屋台小吃「關西御好燒」、居酒屋經典串燒「文字爐燒烤」、Q彈富有嚼勁的「鮑魚雞白湯拉麵」，與飛驒地區的鄉土料理「朴葉牛」，搶攻吃到飽控必吃清單。
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為了讓吃到飽控可以感受滿滿的日式美味料理，首推必吃「壽喜燒」，主廚將板腱牛、牛蒡絲、紅蘿蔔絲、洋蔥絲、大白菜與板豆腐等配料，加入以柴魚高湯、昆布、清酒、醬油及糖所製成的鮮濃湯汁，讓饕客享受暖冬鍋物獨特滋味。此外，還有九州著名的「鮑魚雞白湯拉麵」以雞骨與雞肉長時間熬煮成白湯湯底，味道鮮濃香甜，搭配經典配菜筍絲、海苔、溏心蛋與Q彈的麵條之外，更加入頂級鮑魚完美將經典拉麵華麗升級。
此外，必吃的還有「關西御好燒」外層金黃酥脆、內層濕潤鬆軟，爽脆的白菜及新鮮的魷魚、鮮蝦增添豐富口感，再淋上特製的鹹甜的美乃滋醬，與鹹香柴魚片完美融合。「朴葉牛」是岐阜縣高山飛驒地區的鄉土料理，將彈嫩有嚼勁的翼板牛放置在帶有淡淡的木質香氣的朴葉上燒烤，烤至五分熟度保留鮮度，肉質散發天然葉子香氣，令人垂涎。另外，還有京都傳統魚料理「西京燒」，以香甜味噌醬汁為特色，火烤鮮嫩扁鱈至表皮呈金黃色澤，保持魚肉的鮮嫩和多汁，入口甘甜回香。
當然也不能錯過日本居酒屋人氣美食「文字爐燒烤」，主廚將雞肉、時蔬、大蝦等食材串在竹籤上，並刷抹以醬油、酒、糖、鹽和胡椒等調味料混合製成的醬汁，火烤後濃郁鹹香。「日式烤雞肉串」以慢火燒烤鮮嫩的雞肉，搭配生蛋黃一同入口，不但享有滑嫩的口感，更一解油膩。源自於鹿耳島的名菜「壺漬牛」，主廚將牛肋眼切成條狀並浸泡於特色醬汁壺中，微火燒烤後油亮光澤、香氣滿盈，每一口都讓人停不下來。
最後，限時延長推出「炭烤松葉蟹腳」，松葉蟹腳肉質鮮甜嫩滑，以奶油、檸檬汁、大蒜與香草調味後，再以大火炭烤使表層帶有微焦烤痕，內層肉質爽口彈牙、香味撲鼻，是冬日最奢華的好滋味。探索廚房「冬の和食祭」日本美食節，搶攻吃到飽的必吃清單。
探索廚房「冬の和食祭」日本美食節
活動期間：11/15
活動內容：每位成人平日午晚餐 1,690 元+10%、假日午晚餐 1,890 元+10%
洽詢電話：02-6620-8018
官方網站：www.lemeridien-taipei.com