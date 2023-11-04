為了提供更好的用餐體驗，美麗信花園酒店「青庭餐廳」歷時一年的改裝工程，終於在11月3日正式對外開幕。提供最好、最棒的牛排料理，以及海鮮、甜點自助吧，半自助吃到飽全新的用餐體驗，要讓牛排控可以在最棒的用餐環境、品嚐最好吃的牛排。
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全新的青庭餐廳，午晚間時段轉變為精緻牛排館，以半自助式套餐及單點為主要服務。而在肉品方面，主要提供澳洲和牛、日本和王和牛、乾式熟成美國Prime等級冷藏原塊牛肉、每日到港鮮魚及波士頓龍蝦，所有頂級肉品直接展示於冷藏肉櫃，新鮮看得見。
並且，每一塊精選牛排都是經過師傅們的細工手切，先於鐵板煎炙表面後，再進入美國Montague的超級烤箱以攝氏800-1000度高溫烤至最佳熟度，牛排外皮酥香而內裡鎖住飽滿香甜肉汁，是為品嚐的極上滋味、體驗最棒的牛排料理。
此外，追求牛肉頂尖口感的嘉賓，青庭餐廳主推「28天乾式熟成專區」，套餐只要NT$2,800+10%起，最受歡的是「美國Prime老饕牛排8oz」、四人享用的「美國安格斯戰斧牛排40oz」及兩人享用的「美國Prime丁骨牛排24oz」、「煙燻茶香美國Prime肋眼牛排16oz」；牛肉風乾的外層鎖住了肉汁及保留肉質的鮮甜，乾的外殼使肉香更集中，也因酵素的關係，乾式熟成牛肉在烹調時更容易上色並產生酥脆外皮，對牛排有要求的老饕一定不能錯過。
同時，青庭精緻沙拉吧海鮮區提供熟白蝦、天使紅蝦、季節性螃蟹、深海透抽、鮑魚九孔等當季帶殼類海鮮隨季節性不定時更換，還有多項異國涼拌菜色及新鮮原味生菜沙拉、現切火腿、煙燻鮭魚、九宮格點心坊手作甜品及Haagen-Dazs冰淇淋吃到飽，還有其他單點或配菜，歡迎喜愛嚐鮮的嘉賓，蒞臨全新青庭牛排館享用耳目一新的頂級美食。
美麗信花園酒店 青庭位上主餐半自助吃到飽
活動詳情及訂房電洽：02-8772-9900
活動詳情及餐廳訂位：02-7702-5888
地址：台北市中山區市民大道三段83號
官網：www.miramargarden.com.tw