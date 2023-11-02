便當也要有雙11優惠，六福客棧看好雙11商機，特別針對全台北六間六福客棧門市推出雙11限定優惠活動「小資雙饗1+1」組合餐，要讓便當控、外帶族，可以在雙11活動期間品嚐最美味料理的同時，也能享受到超高CP值的優惠，並且加入line官方還可以再抵10元優惠。
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六福客棧「小資雙饗1+1」組合餐，嚴選油脂分布均勻的頂級澳洲榖飼翼板牛，淋上以新鮮蔬果、啤酒熬製的蜂蜜啤酒醬汁佐多款爐烤時蔬的「翼板牛排佐啤酒蜂蜜牛肉汁」便當，再搭配一瓶350ml的六福皇宮經典頤園酸梅湯或關西仙草茶，「小資雙饗1+1」組合餐售價280元。
還有以「異國風味料理」為主軸5款季節限定便當，包括以酸脆韓式泡菜拌炒肥嫩豬五花、香辣下飯的「韓式泡菜炒肉片」，將鮮嫩魚菲力酥炸至金黃色澤並淋上經典泰式甜雞醬汁的「泰式三味魚菲力」，使用酥炸雞腿肉與新鮮番茄、蔬果，拌入特調辣醬燉煮的「加勒比海千里達燉雞」，以松露奶油白醬搭配洋蔥、洋菇調味、搭配鮮嫩鱸魚的「松露奶油佐爐烤鱸魚」，以及鹹酸涮嘴、翻炒客家酸菜與豬肉的「客家酸菜炒肉絲」等。
六福客棧「小資雙饗1+1」
活動期間：即日起至11月15日
活動內容：翼板牛排佐啤酒蜂蜜牛肉汁+經典頤園酸梅湯或關西仙草茶，組合餐售價280元
六福客棧便當
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