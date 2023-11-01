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不只有刁民酸菜魚！台北酸菜魚名店「鵝川」二號店插旗微風南山，新菜現折111元。

2023-11-01 文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：291
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

信義區酸菜魚再加一！近期台北掀起一波酸菜魚熱潮，從多人分食、比臉盆還大的酸菜魚，到一人獨享酸菜魚個人鍋，都是近期超夯的美食選擇。而早在五年前於捷運大安站周邊、堪稱是台北酸菜魚專賣店始祖的「鵝川」，首度插旗信義區，在微風南山五樓帶來最道地「老罈子酸菜魚」和「潮汕滷鵝」招牌菜，讓信義區上班族聚餐有新選擇。
台北酸菜魚推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北酸菜魚「鵝川」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

在兩岸擁有超過30年餐飲經驗的鵝川團隊，在台灣打造酸菜魚專賣店。首推經典必吃招牌菜「老罈子酸菜魚」，不同於坊間常見的手法，是選用每日清晨新鮮直送、當天現殺的山泉鱸魚，鍋底中還加入爆炒過的酸菜、箭筍、金針菇、薄切百頁豆腐等滿滿配料，再擺上酥炸魚頭增添視覺和口感。而靈魂酸菜則是獨家醃製的，上桌前再淋上熱油逼出乾辣椒和花椒香氣，滿滿一大鍋酸爽過癮。
台北酸菜魚「鵝川」插旗微風南山 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北酸菜魚必吃推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

除了老罈子酸菜魚，鵝川另一款招牌菜「潮汕滷鵝」更是老饕必吃，以20餘種中藥材祖傳秘方滷製而成的滷鵝，沾上獨家酸醋沾醬享用，無論是鵝頸、鵝翅、鵝掌到內臟胗、肝等，是店內必吃款。也特別推薦極少見的四川傳統小吃「甜燒白」，豆沙夾入肉片並以糯米裹滿外層，蒸至酥軟享用，鹹甜風味交織，口感軟糯，值得嘗試。
微風南山新開店「鵝川」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北信義區美食鵝川「潮汕滷鵝」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



同時，也同步推出新菜「咖哩大蝦」、「十三香年糕小卷」，前者使用肉質鮮甜的白蝦淋上泰式香料，後者則是用13種辛香料配方和小捲、年糕快炒入味，都是極為下飯的白飯殺手，為歡慶微風南山店開幕，推出雙十一限定優惠，於11月底前新菜現折111元。

推薦閱讀：海底撈微風南山10/31開！全新3.0「海底撈微風南山」5大亮點，兒童遊戲室解放爸媽雙手。
微風南山美食 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
微風南山新開店「鵝川」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

鵝川 店家資訊

鵝川 大安店
地址：台北市大安區復興南路二段130號（近捷運大安站）
電話：02-2325-5677
營業時間：週二至週日11:00-14:00/17:00-21:00（週一公休）

鵝川 微風南山店
地址：台北市信義區松智路17號臺北南山廣場5樓
電話：02-2720-8677
營業時間：週一至週日11:30-14:30/17:00-21:30
 

鵝川 微風南山店開幕優惠

活動時間：即日起至11月30日
活動內容：新菜品「咖哩大蝦」及「十三香年糕小卷」皆有$111元折扣優惠，「咖哩大蝦」原價$598元，優惠價$487元，「十三香年糕小卷」原價$488元，優惠價$377元，活動僅限微風南山店適用。

 

 

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#微風南山
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微風南山 鵝川 酸菜魚 信義區美食 more
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