有人說台北喜來登十二廚是吃到飽之王、更有人說十二廚只要推優惠就一定是秒殺，更有吃到飽控說、沒吃過十二廚不能說自己是吃到飽控。台北喜來登十二廚為了滿足吃到飽控，特別限期推出「韓國美食節」，與韓國名廚合作打造超過40款道地滋味，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式美食吃到飽。



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十二廚表示，在這一次「韓國美食節」中，最推的就是嫩煎噴香的「韓式烤肉」厚嫩的美國帶骨牛小排與豬五花在烤盤上滋滋作響，濃濃醬香飄散在空氣之中，自由搭配生菜、蒜片、小菜與特製醬料，一口咬下鮮甜肉汁在嘴裡奔放。





此外，韓劇「來自星星的你」中女主角千頌伊在劇中「大吃炸雞配啤酒」的形象興起風潮，香酥多汁的「韓式炸雞」裹滿秘製辣醬，搭配冰涼啤酒最是滿足。韓綜中出鏡率超高的「韓式中華料理」，以椿醬煸炒大量洋蔥、豬肉與高麗菜，甜鹹黏糊的經典「黑炸醬麵」、酸甜開胃的「酥炸糖醋肉」等明星最愛同款美食皆可嚐的到。





同時，還有遊韓必訪的「布帳馬車」街頭美食在餐檯上原味重現，冬日裡來上一碗熱呼呼的「辣炒年糕」和一串串「魚糕」，配上鮮甜「魚糕湯」和「韓式血腸」的國民美食組合最對味。起司控最愛的「春川辣炒雞」甜辣嫩滑的雞肉，裹上滿滿拉絲起司瀑布，越辣越上癮的滋味。



並且適逢入冬，補湯更是不容錯過韓國排隊美食「人參雞粥」，特選兩種韓國人參、人參酒、紅棗、蒜頭、雞腿肉與白米一同熬煮，濃白湯頭完整保留人蔘精華，入口溫潤回甘。鮮甜濃郁「人參松葉蟹腳湯」，超人氣肥美松葉蟹腳，與人參一同熬煮，湯頭鮮美甘甜，滋補養氣。還有選用豐富海鮮入鍋的「海鮮豆腐鍋」、彈牙下酒的「辣炒章魚」以及厚實酥香的「海鮮煎餅」等多款美食體驗道地街巷滋味。





最後，說到韓式料理絕對少不了獨特的小菜文化，本次活動於餐檯規劃出「韓式小菜區」，超過數十種道地小菜無限暢享，鹹香涮嘴的下酒菜「辣味魷魚」、蟹膏濃郁的「熟醃醬蟹」、酸甜清爽的「韓式冷拌麵」、充滿芝麻香的蔬菜拌冬粉、松子鮮蝦沙拉與芝麻蓮藕沙拉等，還有爽脆的韓式醬菜、泡菜、醃蘿蔔解膩，大快朵頤多款美味秒到韓國餐館。











台北喜來登大飯店十二廚「韓國美食節」

活動時間：11月20日起，週一至週五晚餐、週六至週日午、晚餐餐期限定供應

活動餐價：平日晚餐每位1,490元+10%、假日午晚餐每位1,690元+10%

餐廳地址：台北市忠孝東路一段12號1樓

訂位專線：02 2321 1818





台北喜來登大飯店十二廚「韓國美食節」加碼活動

活動加碼：11月13日至11月30日，為韓國美食節活動暖身，凡於午、晚餐六人同行、下午茶四人同行，加碼送「韓國燒酒兌換券」，可於11月20日韓國美食節活動開跑後兌換使用，限量100組，兌完為止。

