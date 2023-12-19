宜蘭秘境餐廳要收藏！宜蘭南澳是許多人走訪東部必經之地，走過、路過、不小心就錯過了，在南澳有個溫馨漁港村落「朝陽社區」，擁有超美海景秘境、還有全新開幕的社區海鮮餐廳「朝陽客來香」，推薦到宜蘭安排一個放空、拍美照小旅行。



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宜蘭朝陽社區是個人口少、高齡化社區，為了推動地方創生，當地人特別打造在地特色的「朝陽客來香」海鮮餐廳。原先餐廳只是由在地媽媽們，把海港漁夫每天捕撈的漁獲進行簡單料理，慢慢轉變成由廚師針對新鮮海產，推出在地特色的海鮮菜單，讓觀光客能品嘗到「現流仔」新鮮海味料理，同時餐廳收入回饋社區。







為了慶祝「朝陽客來香餐廳」強勢回歸，廚師以10條魚、設計10道不同料理，包含經典必吃「生魚片」、還有最代表宜蘭在地風味的「白帶魚米粉湯」，將白帶魚先炸過，搭配芋頭、米粉打造豐富鮮味。朝聖時一定要點的還有炸虎鰻、三杯錢鰻，以及東部海岸特有的「紅喉魚」，軟嫩肉質不管是清蒸、煮湯、油煎都可以嘗試，把最簡單、直覺的「漁夫料理」呈現給旅人們。





朝陽客來香海鮮餐廳

除了品嚐在地海未之外，從「朝陽客來香餐廳」出發走路10分鐘內，就能抵達南澳秘境「朝陽漁港」，除了可以在每天上午7點與下午3點漁船列活時間，欣賞特有的「搶魚」活動。此外，還能走上海提、或向一旁「朝陽沙灘」、「朝陽國家步道」拍美照，一次擁有山景、海景，適合週末放空的看海計畫。

地址：宜蘭縣蘇澳鎮朝陽路38號

電話： (03) 998-1771

營業時間：10:00–18:00 (週四公休)