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五迷都懂大雞腿一卡通！五月天25週年演唱會限定「大雞腿一卡通」售價、款式、販售地點攻略，看完就衝台中跨年演唱會。

2023-12-26 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：一卡通 人氣：1,023
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

資深五迷才知道大雞腿梗變成嗶嗶卡了！即將邁入25週年的天團五月天，將於12/31跨年夜在台中洲際棒球場一路開唱到明年1/7，以「回到那一天」為主題，向五迷訴說著即便面臨紛紛擾擾也不忘回到最初、最純粹的那一天。一卡通公司也針對五月天25週年推出五款全新限定一卡通，其中「大雞腿造型一卡通」更是資深五迷一看到就尖叫說要買、要收藏的經典款。


早期五月天錄音室被冠名為「大雞腿」，在大雞腿錄音室中創作出多首膾炙人口的五月天成名曲，對於五月天和資深五迷而言，是一個具有紀念價值和回憶滿滿的地方。這次五月天25週年特意推出大雞腿造型一卡通，每張售價450元，有一個大雞腿絨毛造型和代表五月天縮寫的經典標誌小卡，極具收藏價值。


另外，一卡通還推出五月天25週年限定海報版、標題版，在常見的嗶嗶卡尺寸印上本次MAYDAY #5525 LIVE TOUR [回到那一天]」巡迴演唱會主視覺，每張只要100元就能收藏。另外，造型較為特殊的25週年logo一卡通，則是250元就能入手。也貼心為選擇障礙症的五迷推出「五月天25週年套卡組」每組900元四款全收。但要特別注意，限定一卡通僅在台中洲際棒球場演唱會現場限定，錯過就買不到。

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五月天25週年演唱會限定一卡通 購買資訊

販售地點：台中洲際棒球場
販售時間：12月31日、明年1月1日、2日、5日、6日、7日
款式、售價：
1. 五月天25週年《海報版》一卡通，每張100元。
2. 五月天25週年《標題版》一卡通，每張100元。
3. 五月天25週年造型一卡通，每張250元。
4. 五月天25週年《大雞腿》造型一卡通，每張450元。
5. 五月天25週年套卡組，每組900元。

注意事項：演唱會周邊商品將在現場販售，僅限演唱會期間購買。相關販售的規範將以相信音樂為主。 

 

 

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