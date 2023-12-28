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買泡芙送茶！beard papa’s「東方美人茶泡芙」濃茶系泡芙吃定了，敲破碗「卡士達蘋果派」加碼回歸。

2023-12-28 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：beard papa’s 人氣：376
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

泡芙控衝動了！每到月底，泡芙控最期待的就是beard papa’s公佈下個月的限定口味，這次為了迎接2024年新年到來，首度推出「東方美人茶泡芙系列」，以龍來品茶迎新年為口號，號召泡芙控來吃濃茶系東方美人茶泡芙。



精選台灣十大特色名茶之一的東方美人茶入料，帶有淡淡花果蜜香的茶尬上beard papa’s經典招牌香草卡士達醬，製成濃茶系爆漿內餡的泡芙，將於2024年1月限定開賣，勢必將造成泡芙控搶買熱潮。另外，還加碼推出買泡芙送東方美人茶包活動，整組下午茶直接幫你準備好。



而人氣超高的「卡士達蘋果派」也將在明年一月份快閃回歸，純手工製作的千層派皮，配上帶有淡淡肉桂香的蘋果丁，與香草卡士達組成最完美陣容，搶攻你的甜點胃。並針對年節送禮需求，再度和open it.聯名，將去年「卡士達瑪德蓮禮盒」升級成綜合雙口味，原味的爆醬香草卡士達瑪德蓮之外，還有特濃黑巧克力口味。

推薦閱讀：喝cama媽祖有保庇！大甲鎮瀾宮媽祖加持「cama聖杯、好運禮盒」喝出好運氣、趕走小人，2024跨年必喝好運咖啡跟上。



 

beard papa’s東方美人茶泡芙系列 購買資訊

販售時間：2024/1/1~2024/1/31
售價：75元起
優惠：買泡芙送東方美人茶包，數量有限送完為止。
 

beard papa’s卡士達蘋果派 購買資訊

販售時間：2024/1/1~2024/1/31
售價：85元
 

beard papa’s、open it.卡士達瑪德蓮禮盒 預購辦法

售價：688元
購買通路：1/3(三)起在open it.官網開放預購。
內容物：爆醬香草卡士達口味3入+特濃黑巧卡士達口味3入

 

 

 

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